“Личная месть и расправа”. Жена Навального потребовала немедленно освободить супруга

Боли в спине у российского оппозиционера Алексея Навального начались месяц назад в СИЗО “Матросская тишина” в Москве. Об этом 25 марта написала жена политика Юлия Навальная в Instagram.

По ее словам, проблемы усугубились после этапирования Навального во Владимирскую область.

“Алексей запрещал нам говорить об этом, чтобы это не выглядело, как будто он жалуется. С самого начала пребывания в этом “дружелюбном концлагере” (не очень-то дружелюбном) он просил дать хоть какие-то лекарства. Врач, который занимается проблемами со спиной, написал мне на бумаге упражнения из специальной гимнастики, как облегчить боль. Так эти гады не то, что лекарства, и врача не пропускают, так еще и бумажки с этой гимнастикой забрали у адвокатов и Алексею не передают”, – написала жена оппозиционера.

Она уверена, что осложнения со спиной связаны с тем, что Навальному не дают нормально спать, его будят каждый час.

Родные политика требуют дать ему возможность лечиться у врачей, которым они доверяют.

“[Президент России Владимир] Путин уже на всю страну рассказывал, что читает мои обращения к нему. Так вот: я требую немедленно освободить моего мужа, Алексея Навального, которого он запихнул в тюрьму незаконно. Запихнул потому, что боится политической конкуренции и хочет сидеть на троне до конца жизни. То, что происходит сейчас, – это личная месть и расправа над человеком, которая происходит у нас на глазах. Это должно быть немедленно прекращено”, – заявила Навальная.

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Публикация от Юлия Навальная (@yulia_navalnaya)

Адвокаты Навального посетили его в ИК-2 в городе Покров Владимирской области 25 марта. Адвокат Ольга Михайлова рассказала, что у политика отнимается правая нога, из лекарств ему дают мазь и таблетки ибупрофена.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года. Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы отказался выполнять решение ЕСПЧ освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области. Позже стало известно, что Навальный проходил карантин в СИЗО-3 в Кольчугино перед отправкой в ИК-2 в Покрове. Оппозиционер находился в карантинной камере еще с двумя заключенными.

15 марта Навальный подтвердил, что его перевели в исправительную колонию в городе Покров Владимирской области. Он написал, что российская тюремная система смогла его удивить.

“Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы”, – написал политик.

Команда Навального уже объявила о запуске “большой политической кампании” по его освобождению. Одним из мероприятий этой кампании станет проведение большого митинга весной. Точную дату его проведения организаторы пообещали назвать, когда число ожидаемых участников достигнет не менее 0,5 млн человек.

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