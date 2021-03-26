Шмыгаль встретился с папой Римским и пригласил его в Украину

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Во время встречи обсуждались вопросы гуманитарной помощи и развитие двустороннего сотрудничества.

Премьер-министр поблагодарил Папу Франциска за важный вклад в обеспечение стабильности в Европейском регионе, а также за усилия Святого Престола в прекращении войны и возвращении мира в Украине.

Глава правительства также поблагодарил Его Святейшество за гуманитарную инициативу “Папа для Украины” на сумму €16 млн, в рамках которой более 900 тыс. украинцев получили гуманитарную помощь.

Во время аудиенции стороны обсудили ситуацию в мире с пандемией COVID-19, в частности отметили важность вакцинации в противодействии распространению болезни, а также сотрудничество между Министерством здравоохранения Украины и детской педиатрической больницей “Младенец Иисус” (Ospedale Pediatrico Bambino Gesu), которая является собственностью Святого Престола.

В Кабмине отметили, что это один из крупнейших и самых современных педиатрических научно-исследовательских медицинских учреждений в Европе. Ежегодно клиника обеспечивает лечение более 35 тыс. пациентов со всего мира.

Премьер-министр передал папе Франциску приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину по случаю 30-й годовщины Независимости.

Фото: kmu.gov.ua

Как сообщает пресс-служба Ватикана, аудиенция продолжалась примерно полчаса и завершилась представлением делегаций и обменом подарками. Отмечается, что стороны обсуждали кризис системы здравоохранения в Украине, а также недавние нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Папа подарил премьер-министру Украины бронзовую композицию “Наполним руки другими руками”, что является отсылкой к ценностям братства и солидарности, и специальные издания своих энциклик и других документов, в частности, нынешнее послание на Всемирный день мира и документ об общечеловеческом братстве.

Фото: kmu.gov.ua

Шмыгаль подарил папе Франциску факсимильное издание “Венского Октоиха” и репродукцию скульптуры “Горькая память детства”, установленной в Национальном музее Голодомора в Киеве, вместе с книгой Рафаэля Лемкина “Советский геноцид в Украине”.

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