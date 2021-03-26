 

Зеленский ввел санкции против 19 компаний, которые пользуются недрами Украины

26.03.2021, 0:24, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №123/2021 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 19 марта 2021 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер” против 19 компаний, которые используют украинские недра. Документ опубликован на сайте президента Украины.

Санкции введены в отношении таких компаний: “Гео Коннект”, “Глобал Гео Инвест”, “Транс Сет Гео”, “Гео Пост”, “Гео Вертикаль”, “Гео Таргент”, Надра Прайд”, “Гео Форс Ойл”, “Гео Стенс”, “Надра Вест Груп”, “Бест Оил Компани”, “Надрапростір”, “Инфо Гео Тренд”, “Эджейн Макро”, “Эко Газ Альянс”, “Эпивал Энерджи”, “Юнолит Ойл”, “Профі Нафт” и “Бест Гео Тех”.

Среди ограничений – блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий и других разрешений, запрет участия в приватизации или аренде иностранцами государственного имущества.

СМИ, а также экс-нардеп Сергей Лещенко писали, что компании, против которых СНБО решил применить максимально возможные ограничения принадлежат бизнесмену Павлу Фуксу. Сам Фукс назвал эту информацию фейком. 

“Я не имею никакого отношения к компаниям, в отношении которых сегодня СНБО ввел санкции”, – написал он в Telegram. 

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Украина проведет аудит всех разрешений на пользование недрами, выданных начиная с 1994 года.

“Если будет выявлено нарушение во время выполнения лицензионных условий этих разрешений, такие разрешения будут законно возвращаться народу Украины”, – отмечал он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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