 

У 85% пациентов с long-covid сохраняется не меньше четырех неврологических симптомов

26.03.2021, 0:02, Разное
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Группа экспертов системы здравоохранения Northwestern Medicine проанализировала диапазон неврологических проявлений среди 100 пациентов с постковидным синдромом. Средний возраст участников составил 43 года, большинство из них — женщины. Все участники перенесли COVID-19 в легкой или умеренной форме, без пневмонии и потребности в госпитализации.

Авторы исследования провели подробное неврологическое обследование всех пациентов, различные диагностические тесты, а также оценку когнитивных функций. Оказалось, что спустя пять месяцев после выздоровления у 85% человек сохранялись минимум четыре неврологических симптома. Чаще всего пациенты жаловались на постоянный «туман в голове», который мешает полноценно выполнять повседневные обязанности, головные и мышечные боли, нарушения обоняния и вкуса. Многие пациенты также сообщали других симптомах, таких как хроническая утомляемость, одышка, боли в груди.

В целом, спустя почти полгода после выздоровления все участники сообщили, что не чувствуют себя полностью здоровыми. В среднем они оценили степень своего выздоровления на 64%. Авторы исследования отметили, что состояние «постковидников» чаще всего улучшается со временем, но у некоторых пациентов симптомы сохраняются больше девяти месяцев.

Примечательно также, что почти половина пациентов сообщала о диагностированной депрессии или тревожном расстройстве до COVID-19. Ученые предположили, что эти психические расстройства могут создавать нейропсихиатрическую уязвимость, которые влияют на развитие постковидного синдрома.



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