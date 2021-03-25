 

В Турции рассказали о планах начать широкое применение «Спутник V»

25.03.2021, 23:59, Новости дня
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Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» начнут широко применять в Турции после завершения токсикологических исследований, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«Мы пристально наблюдали за процессом разработки вакцины под названием «Спутник V». Были начаты первые переговоры по поставкам «Спутника V». Эта вакцина будет пригодна для широкого использования после завершения процесса тестирования, который призван для того, чтобы убедиться в ее пригодности», – передает его слова ТАСС.

Напомним, токсикологические исследования вакцины «Спутник V» в Турции начались 25 февраля.

В январе сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V».



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