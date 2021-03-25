США призвали созвать комитет СБ ООН для обсуждения ракетных пусков КНДР

Комитет по контролю за соблюдением санкций в отношении КНДР при Совете Безопасности (СБ) ООН в пятницу обсудит проведение Северной Кореей ракетных пусков, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американской миссии при ООН.

Отмечается, что с соответствующим предложением выступили США, передает ТАСС.

Ранее Южная Корея и Япония сообщали, что КНДР за последние дни провела два ракетных испытания: в воскресенье прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а в четверг – двух баллистических ракет в сторону Японского моря.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ракетные испытания Северной Кореи не представляют угрозы для России, однако российская сторона внимательно наблюдает за ними.