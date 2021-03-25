 

Байден обеспокоился связями Турции с Россией

25.03.2021, 23:59, Новости дня
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Президент США Джо Байден сообщил участникам саммита ЕС, что его беспокоят тесные связи Турции с Россией, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, Байден также выразил обеспокоенность «отступлением» Анкары от демократии.

По итогам саммита канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Байден «особо затронул» тему отношений с Турцией, передает ТАСС. Она добавила, что у ЕС и США есть множество общих интересов, в том числе по Китаю и России.

«У нас много общего, над чем мы хотим работать, касается ли это сотрудничества по климату, прекращению торговых войн … касается ли это отношений с Китаем, Россией, а также Турцией – Джо Байден отметил это отдельно», – сказала Меркель.

Канцлер отметила, что лидеры ЕС надеются на посещение Байденом Европы летом –  для участия в встрече НАТО. «Сегодня было первое знакомство, но также жест, который очень важен и показывает, что мы снова в постоянном диалоге», – сообщила она. На вопрос о жесткой позиции Байждена по Китаю Меркель заявила, что у ЕС и США «много общего, но нет полного тождества».

При этом Россию главы ЕС на обсудили коротко. Стратегические дебаты по РФ состоятся на следующем саммите, который пройдет в июне сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, передает РИА «Новости».



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