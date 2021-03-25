Названы возможные причины крушения вертолета МЧС под Калининградом

Причиной крушения ведомственного вертолета МЧС РФ Ка-32 в Калининградской области могли стать ошибка пилотов и техническая неисправность, сообщил источник в авиационных службах.

«Все версии будут рассмотрены в ходе расследования. Причинами крушения могли стать ошибка пилотирования или техническая неисправность», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК организовало доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в четверг вертолет МЧС России, совершавший тренировочный полет, упал в акваторию Куршского залива Калининградской области. По данным МЧС, двое членов экипажа спасены, поиск третьего продолжается.