 

Названы возможные причины крушения вертолета МЧС под Калининградом

25.03.2021, 23:38, Новости дня
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Причиной крушения ведомственного вертолета МЧС РФ Ка-32 в Калининградской области могли стать ошибка пилотов и техническая неисправность, сообщил источник в авиационных службах.

«Все версии будут рассмотрены в ходе расследования. Причинами крушения могли стать ошибка пилотирования или техническая неисправность», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК организовало доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в четверг вертолет МЧС России, совершавший тренировочный полет, упал в акваторию Куршского залива Калининградской области. По данным МЧС, двое членов экипажа спасены, поиск третьего продолжается.



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