Саммит ЕС одобрил разработку официальной цифровой евровалюты

Саммит Евросоюза призвал усилить международную роль евро и поддержал разработку цифровой европейской валюты, следует из итогового заявления саммита ЕС по вопросам развития зоны евро.

«Саммит призвал к усилению и созданию более инновационного финансового сектора, более эффективных и устойчивых платежных систем. В этом контексте должна продолжаться подготовительная работа по изучению возможности запуска цифрового евро», – цитирует документ ТАСС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз усилит роль евро как мировой резервной валюты по отношению к доллару, в том числе будет создавать деноминированные в евро активы, проводить эмиссию специальных евробондов и создавать цифровой евро.