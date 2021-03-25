МЧС подтвердило гибель одного человека при крушении вертолета под Калининградом

При крушении ведомственного вертолета МЧС РФ Ка-32 в Калининградской погиб один человек, сообщили в ведомстве.

«На борту находилось три человека, командир воздушного судна в медицинской помощи не нуждается, один член экипажа госпитализирован. К сожалению, один погиб». – передает сообщение МЧС ТАСС.

По словам источника агентства в экстренных службах, погибший был бортмехаником.

Между тем Северо-Западное следственное управление на транспорте СК утверждают, что на борту находились четыре человека, один из которых погиб, второго спасли. Ведутся поиски еще двоих.

На месте крушения создан оперативный штаб и комиссия по расследованию инцидента. Будет принято решение по подъему и эвакуации вертолета. На месте работают более 50 человек и более 10 единиц техники.

Напомним, в четверг вертолет МЧС России, совершавший тренировочный полет, упал в акваторию Куршского залива Калининградской области.

Причиной крушения ведомственного вертолета МЧС РФ Ка-32 в Калининградской области могли стать ошибка пилотов и техническая неисправность.