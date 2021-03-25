Санду попросила посла РФ помочь получить доступ к вакцине “Спутник V”

Молдова хочет получить помощь России для как можно более быстрого доступа к российской вакцине против коронавируса “Спутник V”. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду во время встречи с послом РФ в Молдове Олегом Васнецовым, сообщила ее пресс-служба 25 марта.

“Сейчас приоритетной задачей является обеспечение доступа наших граждан к эффективным вакцинам как можно большего количества видов. Мы снова подчеркнули, как и в других обсуждениях, что хотим получить помощь от Российской Федерации для более быстрого доступа к вакцине “Спутник V”, учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации. Чем раньше мы обеспечим доступ населения к вакцине против COVID-19, тем скорее у нас будет шанс вернуться к нормальной жизни и спасти жизни наших близких”, – заявила она.

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В Евросоюзе вакцина “Спутник V” не одобрена. В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 23 марта вакцину “Спутник V” одобрили для использования в 56 странах.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе 17 февраля выразила удивление тем, что Россия предлагает другим странам “Спутник V”, не вакцинировав собственное население.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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