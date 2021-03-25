 

Байден сравнил Си Цзиньпина с Путиным

25.03.2021, 23:32, Новости дня
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Президент США Джо Байден в годы работы вице-президентом в администрации Барака Обамы провел много переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом Байден рассказал 25 марта во время своей первой пресс-конференции на посту президента, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Байден назвал Си Цзиньпина “прямолинейным и очень-очень умным парнем”, но отметил, что у него “нет демократической кости в теле”.

“Он один из тех парней, как и [президент России Владимир] Путин, которые думают, что автократия – это будущее человечества, а демократия не может функционировать в постоянно усложняющемся мире”, –  сказал Байден.

Он отметил, что Си Цзиньпин позвонил и поздравил его с избранием на пост президента.

“У нас состоялся разговор. Мы дали понять, что не заинтересованы в конфронтации с Китаем, хотя мы понимаем, что будет резкая конкурентная борьба. В ее условиях мы будем настаивать, чтобы Китай все делал по международным правилам”, – заявил глава Белого дома.

Он добавил, что США будут вкладывать средства в науку и наукоемкое производство, чтобы конкурировать с Китаем. 

На пресс-конференции он также отметил, что в XXI веке между собой конкурируют демократии и автократии и отнес Россию к государствам с автократическим правлением.

“Россия больше не говорит про коммунизм. Она выступает за автократию, где принимает решения один человек – руководитель страны”, – сказал президент США.

Си Цзиньпин руководит Китаем с 2008 года, он является генеральным секретарем Компартии КНР, председателем КНР и главнокомандующим китайской армии.

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, а затем выиграл президентские выборы 2018 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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