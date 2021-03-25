“Не потому, что этого хочет Россия”. Кравчук рассказал, в каком случае Украина может подать воду в Крым

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук допускает возможность подачи воды в аннексированный РФ Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове, а не потому, “что это хочет Россия”. Об этом Кравчук сказал 25 марта в программе “На самом деле: Крым” на телеканале “Дом”.

“Не просто давать воду, а если произойдет, чего я не хотел бы, гуманитарная катастрофа в Крыму с точки зрения обеспечения водой… А не в плане “дай воду, потому что этого хочет Россия””, – подчеркнул Кравчук.

При этом, пояснил он, это не значит, что вода будет подаваться сразу, а только после процесса переговоров.

“Это не делается так, что случилась катастрофа – и сразу совершаются какие-то действия. Как во всем мире выглядит такой процесс: обсуждается вопрос, принимаются решения на определенных условиях, и только после этого можно говорить, как и что будет делаться”, – заявил Кравчук.

Он отметил, что после аннексии Крыма всю ответственность за ситуацию на полуострове несет РФ, в том числе в вопросе обеспечения водой населения.

“Это ответственность оккупационной власти, а не Украины”, – считает Кравчук.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию “Крым.Реалии”, эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявлял, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от “Слуги народа” Юрий Аристов сообщал журналистам программы “Схемы” (“Радіо Свобода”), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В конце 2020 года так называемый “глава Крыма” Сергей Аксенов заявил, что опреснение воды станет возможным минимум через несколько лет, но позднее признал, что “другого пути нет”.

10 марта глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов заявлял, что “власти” Крыма готовятся подать в отношении Украины иск за “водную блокаду” после перекрытия Северо-Крымского канала. По словам Константинова, среди ответчиков будут глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и экс-вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко.

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