 

Гравитационные линзы позволят провести Интернет по всей галактике

25.03.2021, 23:12, Разное
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Учёные уверены, что гравитационные линзы позволят провести Интернет по всей галактике Млечный Путь. Для этого достаточно сфокусировать радиосигнал возле любой крупной звезды с внушительной массой.
В настоящее время для космической коммуникации между планетами используются радиосигналы. Они позволяют передавать достаточный объём данных при минимальной мощности. Единственным недостатком является расстояние, так как по мере удаления от передатчика, радиосигнал ослабевает. Именно поэтому при проектировании межзвёздных средств связи эксперты нацелились на сфокусированный лазерный свет. Несмотря на это, Клаудио Макконе нашёл более простой и перспективный способ передавать данные на внушительные расстояния. Эксперт предложил использовать гравитацию звёзд. Из-за длины волны радиосигнала его невозможно сфокусировать в конкретную точку, но сама волна распространяется под действием гравитационных законов. Таким образом, если пропустить её на определённом удалении от массивной звезды, можно преломить сигнал и сделать его более узконаправленным.

Свою теорию Макконе подтвердил расчётами, исходя из которых можно передать любой сигнал на любое расстояние, если правильно его направить. Он использовал для этого Солнце, Альфу Центавру и звезду Бернарда. При идеальных условиях скорость передачи сигнала составит 1 кбит/с. По современным меркам это крайне мало, но для межзвёздной системы связи вполне достаточно для перенаправления важных данных и даже картинок.

Источник: glas.ru



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