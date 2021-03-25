Вертолет МЧС упал в акваторию Куршского залива в Калининградской области

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25.03.2021, 22:46, Новости дня
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Вертолет МЧС России, совершавший учебный полет, упал в акваторию Куршского залива Калининградской области.

«Подтверждаем ЧП, вертолет упал в акваторию Куршского залива», – передает ТАСС со ссылкой на источник. Уточняется, что разбившийся вертолет принадлежал МЧС России.

«Разбившийся вертолет Ка-32 был ведомственным МЧС России. Предварительно, он выполнял тренировочный полет», – сказал собеседник агентства.

Крушение воздушного судна подтвердили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК. «Организовываем выезд, предварительно, произошло крушение вертолета в акваторию залива. Информация о пострадавших и погибших уточняется», – сообщили в ведомстве.

Предварительно, при крушении вертолета погиб один человек. Данные о происшествии уточняются.



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