 

Байден заявил о сложности вывода войск США из Афганистана

25.03.2021, 22:46, Новости дня
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США сложно вывести свои войска из Афганистана к 1 мая, однако Вашингтон не намерен оставлять их там до следующего года, сообщил президент США Джо Байден.

Он пояснил, что «будет трудно уложиться к крайнему сроку – 1 мая» из-за «тактических соображений». Байден добавил, что США проводят консультируются с союзниками о том, «как действовать дальше», передает РИА «Новости».

«Мы не будем оставаться долго. Мы уйдем. Вопрос – когда мы уйдем». Говоря о возможности того, что войска США останутся в Афганистане до следующего года, президент ответил: «Я не могу представить, что так будет», – сказал глава США.

Байден сообщил также, что рассчитывает на начало в Афганистане «под эгидой ООН» процесса общенационального примирения, что позволит «прекратить войну».

Ранее источники телеканала NBC сообщили, что Байден рассматривает возможность отложить вывод американских войск из Афганистана до ноября.



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