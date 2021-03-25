 

“Я почти украинский Бен Ладен”. Агент НАБУ Шевченко удивился, что его не задержали

25.03.2021, 22:38, Новости дня
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Агент Национального антикоррупционного бюро Украины Евгений Шевченко заявил, что в мире нет ни одного человека, с которым он обсуждал “планирование провокаций, военных конфликтов и запугивание населения”. Об этом он написал в Facebook 25 марта.

Шевченко отметил, что СБУ начала вести дело, в котором он фигурирует, сразу после того, как он обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене по делу о провале спецоперации по задержанию бойцов ЧВК “Вагнер”. 

“За шесть месяцев следствия не было зафиксировано ни одного совершенного мной преступления. То есть, если я в течение этого времени принимал участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, продавал/завозил/транспортировал оружие, взрывчатку, и еще до кучи планировал какие-то теракты, то уважаемые, давайте уже будем честными, покажите мое хоть какое-то участие”, – отметил он.

Агент НАБУ удивился, что его не задержали, как изначально сообщили некоторые СМИ.

“Это немного странно, учитывая тяжелые обвинения. Я здесь как украинский [террорист] Бен Ладен, меня должны были задержать немедленно и посадить в Гуантанамо или вообще где-то на Марс”, – отметил Шевченко.

Он сообщил, что получил повестку на допрос на 29 марта.

Шевченко заявил, что осенью 2018 года собирался стать инвестором охранной компании для работы в Сирии и Афганистане по  охране объектов и сопровождению конвоев по контрактам Госдепа США. Однако после решения США об уменьшении военного присутствия США в этих странах вопрос о сотрудничестве стал неактуальным.

https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10215165324966374

11 марта Шевченко дал интервью журналисту и главному расследователю Bellingcat Христо Грозеву про обстоятельства срыва спецоперации по задержанию наемников частной военной компании “Вагнер”. Об этом он также писал в Facebook.

24 марта СБУ сообщила о разоблачении и прекращении деятельности незаконного военизированного формирования – “частной военной компании”. Ее деятельность, по данным спецслужбы, среди прочих организовали экс-нардеп Семен Семенченко и Шевченко. Им вручили подозрения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Шевченко заявлял, что сотрудники СБУ во время обыска у него дома искали российские контрабандные товары военного назначения. Он сказал, что в ходе обысков у него не нашли и не изъяли ничего незаконного.

На пресс-конференции 25 марта представители СБУ сообщили, что в этом деле подозрения уже вручены шести людям, включая Семенченко и Шевченко, будут и другие фигуранты. По данным СБУ, летом 2018 Шевченко и Семенченко создали общественную организацию, которая позже стала охранной фирмой. В спецслужбе считают, что на самом деле там происходила вербовка боевиков. Кроме того, по данным СБУ, фигуранты дела незаконно поставляли оружие из РФ, и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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