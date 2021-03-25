 

МВФ и Украина в ближайшие месяцы продолжат обсуждение реформ

25.03.2021, 22:38, Новости дня
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Международный валютный фонд продолжает переговоры с Украиной для первого пересмотра программы сотрудничества stand by. Об этом на брифинге 25 марта сообщил официальный представитель фонда Джерри Райс, пишет “Интерфакс-Украина”.

По его словам, фонд будет выступать в поддержку реформ, которые необходимы для обеспечения устойчивости госбюджета в среднесрочной перспективе и стабильности финансового сектора Украины.

“Повестка на следующие несколько месяцев заключается в том, чтобы продолжить обсуждение этого набора реформ”, – сказал он.

Райс добавил, что программа реформ остается незавершенной относительно договоренностей по последовательным программам Фонда, поэтому для Украины важно продолжать двигаться вперед в создании условий для инклюзивного роста и роста после кризиса.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса Фонда Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

25 февраля Райс заявил, что миссия МВФ считает продуктивными дискуссии с Украиной, но некоторые вопросы остались нерешенными. Среди таких вопросов он назвал усиление управления банковским надзором Национального банка, дефицит бюджета, фискальные риски, а также укрепление системы правосудия. По словам Райса, он ничего не знает о сроках дальнейших переговоров.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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