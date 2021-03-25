В деле Шевченко и Семенченко появился фигурант старого дела о коррупции в “Укроборонпроме” Рогоза

СБУ подозревает, что фигурант ряда уголовных производств по коррупционным схемам, связанных с “Укроборонпромом”, Андрей Рогоза причастен к организации канала поставки военных товаров из России на оборонные предприятия Украины наряду с предпринимателем Евгений Шевченко, известным как внештатный агент НАБУ. Об этом сообщил на брифинге руководитель главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Головаш, передает корреспондент “ГОРДОН”.

Рогозе, как и Шевченко, сообщили о подозрении по ч.2 ст. 333 (совершение преступления в составе группы) Уголовного кодекса Украины.

По данным СБУ, фигуранты дела занимались контрабандой оружия из РФ, и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.

В частности, сообщил начальник управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Константин Невмержицкий, фигуранты дела закупали клистроны, которые используются для запуска ракет зенитно-ракетного комплекса С300, по цене в $30 тыс., а перепродавали – по $200 тыс.

Невмержицкий подчеркнул, что эти факты свидетельствуют “не о желании укрепить обороноспособность нашего государства”, а исключительно о частных мотивах.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Шевченко в комментарии “Украинской правде” подтвердил, что в последние месяцы сотрудничал с Рогозой и его другом, про которого Шевченко знает только, что его зовут Артем, в оборонных закупках.

В блиц-интервью “Цензор.НЕТ” Шевченко также прокомментировал закупки клистронов – он рассказал, что новые комплекты этих деталей были поставлены “Укроборонсервису”, который сейчас занимается ремонтом двух ракетных комплексов С-300. 24 марта СБУ в ходе обысков их изъяла.

Шевченко подчеркнул, что это товары военного назначения, в которых Украина остро нуждается и не может законно приобрести в России, а производятся они, по его словам, только там. По мнению предпринимателя, изъятие этих деталей и раскрытие канала их поставки в Украину – “прямой удар по интересам государства”.

“Я знаю, что я делаю благое дело, за которое меня никто не осудит… Я считаю, что всех людей, которые причастны к поставкам этого секретного оборудования, должны награждать секретными приказами”, – заявил Шевченко.

Вечером 24 марта СБУ сообщила о разоблачении и прекращении деятельности незаконного военизированного формирования – “частной военной компании”. Ее деятельность, по данным спецслужбы, среди прочих, организовали Семенченко и Шевченко, которого называют внештатным агентом НАБУ. Им вручили подозрения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Шевченко заявлял, что сотрудники СБУ во время обыска у него дома искали российские контрабандные товары военного назначения. Он сказал, что в ходе обысков у него не нашли и не изъяли ничего незаконного.

На пресс-конференции 25 марта представители СБУ сообщили, что в этом деле подозрения уже вручены шести людям, включая Семенченко и Шевченко, будут и другие фигуранты. По данным СБУ, летом 2018 Шевченко и Семенченко создали общественную организацию, которая позже стала охранной фирмой. В спецслужбе считают, что на самом деле там происходила вербовка боевиков.

Рогоза фигурирует в расследовании “Наших грошей” 2019 года о хищениях в оборонном секторе Украины.

Журналисты утверждали, что участники группы через фирмы-“прокладки” перепродавали заводам “Укроборонпрома” контрабандные запчасти из РФ или детали, краденные на украинских военных складах. Ключевым звеном схемы была фирма “Оптимумспецдеталь”, которой руководили знакомые участника схемы, бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря – предприниматели Рогоза и Виталий Жуков.

В следующей части расследования сообщалось, что из-за действий коррупционеров Украина чуть не сорвала подписанный в 2016 году контракт по ремонту самолетов Ан-26 для Казахстана.

В заключительной части расследования программы “Наші гроші” говорилось, что Национальное антикоррупционное бюро при посредничестве Шевченко в качестве внештатного агента НАБУ вычеркнуло фирму “Оптимумспецдеталь” из перечня фиктивных, что позволило ей продолжить сотрудничество с госконцерном “Укроборонпром”.

В программе также рассказывалось, что друг Рогозы, сотрудник СБУ Дмитрий Москаленко за вознаграждение обещал улаживать претензии, возникавшие у контрразведки к деятельности контрабандистов. Кроме того, военная прокуратура трижды начинала и прекращала (вероятно, за незаконное вознаграждение) расследование по контрактам “Оптимумспецдетали” с оборонными предприятиями, утверждают журналисты.

7 марта 2019 года глава НАБУ Артем Сытник сообщил, что его ведомство открыло два уголовных производства на основании материалов расследования программы “Наші гроші”, а также провело около 20 обысков. По словам Сытника, в расследованиях фигурирует 10 предприятий, которые входят в структуру “Укроборонпрома”, убытки составляют около 1 млрд грн.

Генеральный прокурор Юрий Луценко утверждал, что материалы следствия, включая переписку с телефона директора компании “Оптимумспецдеталь”, были переданы НАБУ еще в 2017 году, но в бюро им не давали ход.

Генпрокуратура сообщила Жукову и Рогозе о подозрении в уклонении от уплаты налогов. Так как они возместили ущерб, который нанесли государству, правоохранители заявили, что не будут инициировать избрание меры пресечения и не видит никаких рисков в том, что подозреваемые остаются на свободе.

В Генпрокуратуре отмечали также, что еще в 2018 году Рогозе было предъявлено обвинение в мошенничестве.

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