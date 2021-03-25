 

“Электротяжмаш” после сертификации сможет участвовать в тендерах на обновление подвижного состава “Укрзалізниці”

25.03.2021, 22:38, Новости дня
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Госпредприятие “Электротяжмаш” после сертификации сможет участвовать в тендерах на обновление подвижного состава “Укрзалізниці”. Соответствующий вопрос обсуждался 25 марта во время совещание руководства “Электротяжмаша” и Укрзалізниці” под председательством министра инфраструктуры Владислава Криклия при участии председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, сообщила пресс-служба “Электротяжмаша”.

В повестке совещания было согласование дальнейших шагов в рамках подписанной дорожной карты сотрудничества завода “Электротяжмаш” и “Укрзализниці”.

“К сожалению, на протяжении многих лет “Электротяжмаш” поставлял продукцию для железнодорожного транспорта на экспорт, однако не имел аккредитации для участия в тендерах для обновления подвижного состава “Укрзалізниці”. Теперь после нескольких месяцев активной работы с двух сторон завершается процедура сертификации “Электротяжмаша”. Предприятие получит соответствующий документ через две недели, в середине апреля. Это позволит предприятию сразу принять участие в тендерах “Укрзалізниці” и в дальнейшем выполнять дорожную карту, которая предусматривает сотрудничество в соответствии с Концепцией развития локомотивного парка “Укрзалізниці” до 2023 года”, – говорится в сообщении.

Заказы будут касаться поставок запчастей, проведения капитальных ремонтов и обновления электродвигателей для локомотивов “Укрзалізниці”, отметили в госпредприятии.

По результатам совещания стороны согласовали проведение на “Электротяжмаше” серии выездных совещаний руководства трех ремонтных заводов и центра закупок “Укрзалізниці” для согласования технических деталей и тендерных процедур для дальнейшего сотрудничества.

“Электротяжмаш” находится в управлении Фонда госимущества Украины и входит в перечень объектов большой приватизации. Специализация предприятия – производство генераторов для АЭС, ТЭС, ГЭС, электродвигателей для транспорта и промышленности. Помимо украинских электростанций, генераторы производства “Электротяжмаша” используются на электростанциях в странах СНГ и ЕС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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