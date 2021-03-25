Политический кризис в Словакии. Из-за закупки российской вакцины “Спутник V” одна партия вышла из коалиции

В Словакии партия “Свобода и справедливость” приостановила свое участие в парламентской коалиции, пока премьер-министр Игор Матович не уйдет в отставку из-за закупки российской вакцины от COVID-19 “Спутник V”. Об этом 25 марта заявил глава политсилы Ричард Сулик, пишет Pravda.

Сулик добавил, что “Свобода и справедливость” не будет участвовать в заседании совета коалиции, а в Народной раде депутаты партии будут голосовать исходя из собственных знаний и совести.

Накануне президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку двух министров от партии Бранислава Грелинга (образования) и Ивана Корчака (иностранных дел).

Ранее, 22 марта подал в отставку тогдашний вице-премьер, министр экономики Сулик.

В четверг он сказал на пресс-конференции, что “Свобода и справедливость” возобновит официальные переговоры по коалиции только после того, как Матович (из партии “Обычные люди”) покинет пост главы правительства.

По словам Сулика, переговоры от “Обычных людей” должен вести тот человек, которому президент доверит формирование нового правительства. Нет смысла вести переговоры о новом правительстве со старым премьер-министром, отметил он.

Заявление об отставке также подали министры Марек Крайчи (здравоохранения) и Милан Крайняк (труда, социальных дел и семьи). Ушла и министр юстиции Мария Коликова, также не исключила свой уход вице-премьер Вероника Ремишова, отмечает Pravda.

1 марта Словакия второй в Европейском союзе после Венгрии получила российскую вакцину “Спутник V” (вакцинация российским препаратом в Венгрии началась 11 февраля). Словакия закупила у РФ 2 млн доз препарата.

Хотя препарат не одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам для использования в ЕС, его зарегистрировало Нацагентство Словакии, занимающееся сертификацией лекарственных препаратов.

Это разозлило партнеров по коалиции, которые выступили против приобретения и использования вакцины. Партии “Для людей” и “Свобода и солидарность” заявляли о необходимости взять на себя политическую ответственность за плохо управляемую ситуацию с пандемией в Словакии.

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 23 марта препарат “Спутник V” одобрили для использования в 56 странах.

Вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

8 марта европейский регулятор призвал страны ЕС не спешить с одобрением российской вакцины, так как данных о вакцинированных этим препаратом людях еще недостаточно.

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