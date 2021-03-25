Мнение: Смысл правосудия

“Выношу из комментов к предыдущему посту, поскольку тема, по-моему, очень интересная.

Не раз уже приходилось слышать такой аргумент противников суда присяжных: мол, присяжные – это дилетанты, профаны, и как можно профанам доверять важнейшее дело определения виновности/невиновности? Мол, вы же не зовете “людей с улицы”, чтобы они сделали вам сложную операцию на брюшной полости?

Нет, не зову. Суть дела в том, что сердцевина судебного процесса – вопрос виновности – и не требует специальных знаний. Сравнение с хирургией или там микробиологией тут совершенно не к месту, оно только выдает непонимание смысла суда. Аналогия неверна, ибо хирург работает с конкретным больным и его болячкой, а судья – вовсе не с конкретным обвиняемым! Судья работает с обществом; он наказывает не человека, а ЗЛО, которое есть в обществе, устрашает его; если же смысл судебных действий непонятен – кого они, спрашивается, устрашат?

Смысл СУДА – в наглядности и понятности работы правосудия. В том, чтобы нам, обществу, было понятно, ЧТО, КАК и ЗАЧЕМ происходит. И очень важно, чтобы именно у “профанов” не оставалось сомнений, чтобы суть обвинения и защиты была буквально разжёвана. “Непонятная справедливость” – это нонсенс, “противоречие в определении”. Для этого и нужны присяжные: чем меньше они знают о юриспруденции – тем лучше, ибо тем больше придется объяснять сторонам, участвующим в процессе.

Если некие “дяди” собрались, о чем-то поговорили на своем птичьем языке, а потом сказали: ЭТОГО убить, а ТОМУ отдать все деньги – это не суд. Хотя я понимаю, что многим моим соотечественникам такая модель подсознательно очень нравится.

Поскольку очень похожа на картинку из детства: взрослые о чем-то поговорили и решили, “как лучше”, потому что “мама с папой лучше знают”.

Многие мои соотечественники просто до жути инфантильны, к сожалению. Кто-то так и не вышел из детства, большинство, надо полагать, спешно туда вернулись, испугавшись взрослой жизни. Сидят тихо, придумали для “взрослых” новое название – “профессионалы”. Эх…

Регрессия называется. Еще Фрейд описывал ее как один из основных способов психологической ЗАЩИТЫ” (2006).

В 2006-м, я смотрю, у меня была какая-то болдинская весна. Но к сказанному надо еще добавить, что для того, чтобы все это работало, нужны еще и СМИ со свободой слова – которые бы подробно освещали процессы. Это всё звенья одной цепи, они должны работать вместе – и суд присяжных, и свобода слова. Если на суде есть присяжные, но сам суд проходит где-то на задворках, и о том, что там происходит, никто не имеет понятия, в газетах только реклама вакцинирования и доширака – смысла в таком суде, пусть и с присяжными, тоже немного.

У меня, кстати, был такой опыт – работая над “улучшением информационного пространства” в одном закрытом городке, пытался заставить городскую газету делать “репортажи из зала суда”, чтобы горожане хотя бы знали, кого в их городе судят и за что. Это встретило невероятное сопротивление прежде всего на уровне самой редакции газеты: “да зачем”, да “мы никогда такого не делали”, да “кому это интересно”… После моего отъезда инициатива тут же заглохла…