 

Мнение: Очереди преткновения

25.03.2021, 22:24, Разное
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В поселке Белокаменка Мурманской области НОВАТЭК возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) или в простонародии Кольскую верфь.

На стройке задействованы тысячи рабочих-вахтовиков, приехавших со всей страны.

Вчера в рабочей столовой разгорелся конфликт, который быстро переместился на улицу и перерос в побоище с поножовщиной.

В итоге у многих вахтовиков резаные раны, травмы головы, у одного сломана лицевая кость.

Рабочие пишут, что главная причина всех конфликтов – это очереди.

«Когда руководство решит конфликт с очередями, тогда и конфликты исчезнут. Все конфликты зарождаются в столовой», – написал один из очевидцев.

Другой добавил, что проблема очередей не решаются месяцами: «Очереди образуются в столовой, на вахте, на складе».

Выходит, что все дело в очередях? И только в очередях?

Фотография и скан отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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