Мнение: Очереди преткновения
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В поселке Белокаменка Мурманской области НОВАТЭК возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) или в простонародии Кольскую верфь.
На стройке задействованы тысячи рабочих-вахтовиков, приехавших со всей страны.
Вчера в рабочей столовой разгорелся конфликт, который быстро переместился на улицу и перерос в побоище с поножовщиной.
В итоге у многих вахтовиков резаные раны, травмы головы, у одного сломана лицевая кость.
Рабочие пишут, что главная причина всех конфликтов – это очереди.
«Когда руководство решит конфликт с очередями, тогда и конфликты исчезнут. Все конфликты зарождаются в столовой», – написал один из очевидцев.
Другой добавил, что проблема очередей не решаются месяцами: «Очереди образуются в столовой, на вахте, на складе».
Выходит, что все дело в очередях? И только в очередях?
Фотография и скан отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет