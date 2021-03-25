 

Не насосала, а нарожала! – Личное мнение

25.03.2021, 22:22, Разное
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Самая большая ржака этой недели — автомобиль, который Оксане Самойловой якобы подарил муж.

Не насосала. Не надавала. Нарожала — вот тебе, бейби-мама Rolls Royse за 30-40 миллионов рублей!


Фото: Соцсети

Радостные съёмки видео прошли в каком-то мутном гараже с постерами на стенах, а фотосъёмка — прямо у входа в автосалон.

Можно порадоваться за Оксанку? Не спешите.

Во-первых, я умею считать — ни Самойлова, ни Джиган, ни оба вместе не могут позволить себе автомобиль даже за 10 миллионов рублей.

Блогерская деятельность Самойловой, учитывая её охваты и эффективность, стоит пару сотен тысяч в месяц — рублей, естественно. Певец Джиган — что поёт он, кстати? — год сидел без работы, был в рехабе, обзывался на дочь свинотой и теперь никому не нужный.

Дилеры дают автомобили блогерам на покатушки. Кому-то G63, другим — Q8, в общем — те автомобили, которые никто не покупает, но продавать их как-то нужно. Возможно и Rolls Royse пошёл тем же путём.

Во-вторых, даже если предположить, что Rolls Royse подарили, то какая разница, где терпеть измены, оскорбления и загулы мужа — в Фольксваген Поло или Rolls Royse?

В железяке за 30 лямов даже обиднее — сидишь тут вся упакованная, а живёшь по факту с таким вот мужем. Даже сопли-слюни-слёзы на кожу салона не пустишь — дорого потом перетягивать.

Демонстрация красивой жизни в Эскортограме — это прекрасно. Вот только выключится камера, а рядом: у неё — Джиган, у него — Самойлова. И на кой тот лимузин — непонятно.

Завидуете? Зря — вот тут точно нечему.

Источник: Лена Миро



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