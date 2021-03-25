Медики считают чеснок важным ключом к долголетию

Медики считают употребление в пищу чеснока важным ключом к долголетию. Неприятная для многих специя помогает бороться с жировыми отложениями в сосудах и укрепляет иммунную систему человека.

Ещё в 2014 году учёные провели эксперимент, в ходе которого изучали воздействие на организм человека экстракта чеснока. Оказалось, что он способен снизить кровяное давление и, как следствие, уменьшить риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, растение содержит S-аллилцистеин, являющийся мощным антиоксидантом. Он защищает клетки мозга от негативных окислительных процессов и препятствует развитию деменции и болезни Альцгеймера в преклонном возрасте.

Неоднократные исследования в области простудных заболеваний доказывают, что при регулярном употреблении чеснока у человека снижается риск ОРВИ. Это происходит из-за фитонцидов в составе луковиц, которые убивают и подавляют рост вредных бактерий. Острая добавка к пище также может помочь при вздутии или диарее. Несмотря на столь положительные свойства чеснока, диетологи настоятельно рекомендуют обратиться за помощью к специалистам, прежде чем добавлять специю в ежедневный рацион.

Источник: profile.ru