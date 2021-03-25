 

Мнение: Самая узнаваемая вакцина, победа российской дипломатии и санкции против «Руксперта»

25.03.2021, 22:10, Разное
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1. К вопросу о мощной научной школе и грамотном маркетинге. Россия снова впереди всех — вакцина «Спутник V» стала самой узнаваемой в мире. Более того, согласно опросам она вызывает наибольшее доверие среди всех вакцин:

https://lenta.ru/news/2021/03/24/uznavayka/

Российская вакцина «Спутник V» стала самым узнаваемым препаратом от коронавируса, свидетельствуют данные опроса компании YouGov. Об этом говорится в заявлении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что 74 процента опрошенных осведомлены о российской вакцине. На втором месте оказался препарат Pfizer/BioNTech (69 процентов голосов), тройку замыкает вакцина AstraZeneca (60 процентов).

Из того же опроса стало известно, что 54 процента респондентов считают Россию государством-производителем вакцины, которое вызывает наибольшее доверие. Таким образом, Россия опережает США и Великобританию (53,9 и 48,4 процента соответственно).

Конечно же, дело не только в успешном продвижении «Спутника V». Наша вакцина удобна и безопасна. Прагматичные немцы, в отличие от недалёких соседей России, уже просят ЕС начать централизованные поставки «Спутника» в Европу. А если евробюрократы откажутся, Германия готова закупать российскую вакцину самостоятельно:

https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/03/24/863045-germaniya-prizvala-nachat-tsentralizovannie-zakupki-sputnika-v-dlya-es

2. Хиллари Клинтон констатировала отставание США от России:

https://iz.ru/1141532/2021-03-24/klinton-zaiavila-o-pobede-rossii-nad-ssha-v-vaktcinnoi-diplomatii

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон считает, что США недостаточно продвигают свои вакцины от COVID-19 в отличие от России и Китая. Об этом она заявила в интервью Independent, опубликованном 24 марта.

Клинтон указала на то, что страны демонстрируют «вакцинную дипломатию», делясь своими препаратами от коронавируса с другими государствами.

«Они приходят к стране и говорят: «Мы позаботимся о вас». А США остается лишь ликвидировать их отставание», — подчеркнула политик.

То, что у США, как в том анекдоте, отсутствует кнопка «поделиться», это ещё полбеды. Проблема в том, что они пытаются заставить другие страны не покупать российскую вакцину и не производить её по лицензии, что противоречит интересам человечества и препятствует глобальной борьбе с пандемией.

3. Украина ввела санкции против «Руксперта»:

https://www.president.gov.ua/documents/1092021-37481

Напомню, «Руксперт» существует на наши с вами пожертвования. Сделать пожертвование можно вот здесь:

https://ruxpert.ru/Помощь_проекту

Источник: Место для дискуссий



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