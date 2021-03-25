 

Зеленский отказался от цели достичь военного паритета с Россией

25.03.2021, 21:52, Новости дня
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Военная стратегия Украины предполагает готовность к сдерживанию агрессии, но не предусматривает достижения военного паритета с Россией, заявили в офисе президента страны Владимира Зеленского.

Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины, предусматривающую членство страны в НАТО, прекращение временной «оккупации» РФ части территории Украины, а также готовность страны к сдерживанию агрессии, но не достижение военного паритета с Россией, говорится в указе главы государства, передает РИА «Новости».



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