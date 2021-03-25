Байден заявил о намерении привлекать Китай к ответственности совместно с союзниками

США и страны-союзники намерены «привлекать к ответственности» Китай по вопросам, касающимся Тайваня, Южно-Китайского моря и ряду других тем, сообщил американский президент Джо Байден на первой публичной пресс-конференции.

«Демократии должны работать вместе. В скором времени я намерен пригласить сюда демократии-союзников обсудить будущее. Мы собираемся четко дать понять, что… мы намерены привлечь Китай к ответственности, чтобы он следовал правилам, касается ли это Южно-Китайского моря, соглашения по Тайваню и ряда других вопросов», – сказал Байден, передает РИА «Новости».

Американский лидер отметил, что ранее в текущем месяце обсуждал с представителями ряда государств, «как привлекать Китай к ответственности в регионе». Байден констатировал, что такие консультации, в частности, проводили с Австралией, Индией и Японией. Байден добавил, что такие консультации будут продолжены, передает ТАСС.

Ранее Китай призвал Байдена избавиться от влияния политики Трампа. В заявлении, распространенном Центральным телевидением Китая, указывается, что прежняя администрация США «проводила крайне ошибочную антикитайскую политику», так что Пекину пришлось «принять меры для защиты своего суверенитета».

Напомним, вслед за скандалом в отношениях РФ и США последовал дипломатический конфуз на первых переговорах команды Байдена с китайской делегацией на высшем уровне. Попытка американцев говорить с позиции силы вызвала резкую реакцию представителей Китая.