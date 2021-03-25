Собянин: Система здравоохранения справляется с госпитализациями пациентов с COVID

Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом в столице остановился на невысоком уровне, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что система здравоохранения справляется.

«Сегодня мы держимся практически на одной планке – небольшой рост, небольшое падение, [ситуация] стабилизировалась на достаточно таком, я бы не сказал, что очень низком уровне, но на таком, приемлемом, с которым свободно справляется здравоохранение», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.

При этом, по его словам, специалисты не исключают нового всплеска заболеваемости коронавирусом. «Такие опасения, конечно, у всех бывают, и специалисты говорят, что ничего не исключено», – сказал мэр, отметив, что многие жители Москвы прошли иммунизацию.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей.

В четверг глава правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, удалось избежать взрывного роста числа больных, пройден самый сложный период. В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в РФ немного отступил, однако на лечении все еще остается большое количество пациентов.