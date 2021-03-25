Мнение: Уничтожение хуситами MQ-9 Reaper

Видео уничтожения саудовского БПЛА американского производства MQ-9 Reaper.

Машина была сбита в провинции Мариб зенитной ракетой (скорее всего иранской разработки)

Также некоторое время назад хуситы сбили в Марибе китайский дрон CH-4. Наиболее современной зенитной ракетой на вооружение хуситов является так называемая "ракета №358" https://colonelcassad.livejournal.com/6294119.html, поставки которой в Йемен были выявлены американцами в 2019-м году. Также с ее помощью был сбит командный пункт ЦРУ в Афганистане в 2020-м году.

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