 

47% украинцев считают неоправданными карантинные ограничения из-за COVID-19 – опрос

25.03.2021, 21:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

47% украинцев считают неоправданными карантинные ограничения для граждан, которые не вакцинировались от COVID-19. Об этом свидетельствуют опубликованные 25 марта результаты опроса, проведенного компанией в области исследований рынка и рекламной деятельности Research & Branding Group.

В то же время 38% опрошенных считают эффективными в борьбе с коронавирусом запрет на посещение общественных мест, выезд за границу и прочие ограничения для невакцинированных граждан.

Еще 15% респондентов затруднились с ответом.

“Наиболее высокий уровень поддержки возможного ущемления в правах невакцинированных граждан отмечается на юге, а наиболее низкий – в центре Украины”, – отмечают социологи.

Опрос проводился с 4-го по 14 марта среди граждан в возрасте от 18 лет и старше. Всего опрошен 1801 респондент методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма). Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,4%.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, в течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

За минувшие сутки прививки от коронавируса в стране получили 18,5 тыс. человек.

В Украине последние недели растет заболеваемость COVID-19. 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса.

24 марта секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что если ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране будет ухудшаться, возможен новый локдаун.

В Украине с начала эпидемии подтвердили почти 1,6 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 31 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело более 1,28 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12 / В Днепре строительный кран упал на автобетономешалку, есть погибший

04.08 / Мигранты устроили стычки на границе РФ с Казахстаном

04.08 / На российской авиабазе Хмеймим открыли мемориал погибшим в Сирии медсестрам

09.10 / Нападки Трампа на науку созвучны шарлатанству в Америке XIX века

14.09 / Минторг США подписал проект соглашения о сокращении импорта российского урана

17.10 / Новое поколение седана Hyundai Elantra появится в России

14.07 / “Преднамеренная атака”. Эрдоган обвинил Армению в нападении на Азербайджан

14.03 / Великобритания зафиксировала самое низкое число смертей от COVID-19 с октября

18.03 / В мире: Российские истребители смогут вести бой с территории Белоруссии

17.01 / Гражданин Китая погиб при обрушении на шахте в Туве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска