47% украинцев считают неоправданными карантинные ограничения из-за COVID-19 – опрос

47% украинцев считают неоправданными карантинные ограничения для граждан, которые не вакцинировались от COVID-19. Об этом свидетельствуют опубликованные 25 марта результаты опроса, проведенного компанией в области исследований рынка и рекламной деятельности Research & Branding Group.

В то же время 38% опрошенных считают эффективными в борьбе с коронавирусом запрет на посещение общественных мест, выезд за границу и прочие ограничения для невакцинированных граждан.

Еще 15% респондентов затруднились с ответом.

“Наиболее высокий уровень поддержки возможного ущемления в правах невакцинированных граждан отмечается на юге, а наиболее низкий – в центре Украины”, – отмечают социологи.

Опрос проводился с 4-го по 14 марта среди граждан в возрасте от 18 лет и старше. Всего опрошен 1801 респондент методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма). Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,4%.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, в течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

За минувшие сутки прививки от коронавируса в стране получили 18,5 тыс. человек.

В Украине последние недели растет заболеваемость COVID-19. 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса.

24 марта секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что если ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране будет ухудшаться, возможен новый локдаун.

В Украине с начала эпидемии подтвердили почти 1,6 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 31 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело более 1,28 млн человек.

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