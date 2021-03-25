 

Байден рассказал, пойдет ли на второй срок

25.03.2021, 21:44, Новости дня
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Президент США Джо Байден планирует повторно выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Об этом он заявил 25 марта на своей первой после инаугурации пресс-конференции.

“Да, я надеюсь выставить свою кандидатуру на переизбрание”, – ответил Байден на вопрос журналиста.

Позже он уточнил, что надеется на такой исход событий, “но очень сложно планировать на три–четыре года вперед, неизвестно, что произойдет”.

Глава Белого дома добавил, что хотел бы на будущие выборы баллотироваться вместе с нынешним вице-президентом Камалой Харрис, поскольку “она чудесная партнерша и очень хорошо работает”.

Байден вступил в должность президента 20 января 2021 года. Основным его соперником был 45-й президент США, республиканец Дональд Трамп.

Байдену 78 лет. Он стал старейшим президентом в истории США. Более 40 лет он занимается политикой. В 1973–2009 годах Байден был сенатором от штата Делавэр, затем в течение восьми лет – в 2009–2017 годах – вице-президентом.

Следующие президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США в случае, если Джо Байден проиграет избирательную гонку.


Наталия ДВАЛИ
редактор, журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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