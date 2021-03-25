 

Тихановская в День воли призвала к второй волне протестов в Беларуси. На улицы вывели силовиков, уже более 50 задержанных

25.03.2021, 21:44, Новости дня
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Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская в День воли 25 марта призвала к второй волне протестов против считающего себя президентом республики Александра Лукашенко. В телефонном интервью литовской радиостанции NPR 24 марта она заявила, что у людей есть “внутренняя потребность в демократии”.

“Белорусский народ не сдается”, подчернула Тихановская.

Накануне она разместила в Twitter видео с салютом в красно-белых национальных цветах Беларуси.

“Горжусь быть белорусской. Горжусь быть частью этой удивительной нации”, – написала Тихановская.

Belarusians are already celebrating Freedom Day. Proud to be Belarusian. Proud to be a part of this amazing nation. Happy Freedom Day * #StandWithBelarus Жыве Беларусь! (Video – @kykyorg) pic.twitter.com/zY0tAMgbli

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) March 24, 2021

Местные СМИ пишут, что силовики отказались гарантировать безопасность активистам, в Минске заметили большое количество автозаков и ОМОН. Также на улицах находится военная техника.

По данным лишенного регистрации правозащитного центра “Вясна”, в столице Беларуси задержали около 35 человек, как минимум 48 – в 18-ти других городах.

Волонтеры, которые собирают информацию о задержаниях, заявили, что в их списке 54 фамилии минчан, пишет TUT.BY.  

Среди задержанных в Минске – журналистка Наталья Хамутовская и известный травматолог-ортопед Рустам Айзатулин, отмечает “Радыё Свабода”.

Фото: TUT.BY

Фото: TUT.BY

Фото: TUT.BY

ВИДЕОВидео: TUT.BY. Политика / YouTube

ВИДЕОВидео: TUT.BY. Политика / YouTube

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

16 марта Лукашенко подписал указ о создании конституционной комиссии, которая должна разработать новую редакцию основного закона Беларуси. В конце февраля он говорил, что ни один его ребенок не будет президентом Беларуси после него.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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