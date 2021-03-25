КНДР запустила ракеты малой дальности. США ведут консультации по этому поводу
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Проведя испытания двух ракет малой дальности, КНДР нарушила резолюцию ООН. Об этом президент США Джо Байден заявил 25 марта во время своей первой пресс-конференции, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.
“Мы консультируемся с нашими союзниками по этому поводу и мы выработаем реакцию. Если будет эскалация, мы будем соответствующим образом реагировать. Я также готов к применению дипломатических рычагов, но при условии, что денуклеаризация – это вариант”, – сказал глава Белого дома.
КНДР провела тестовые запуски ракет 21 марта. По информации южнокорейского информагентства Yonhap news, ракеты были выпущены из города Хамджу и пролетели около 450 км на высоте 60 км и упали в Японском море.ракеты были обнаружены ПВО Южной Кореи.
С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись.
12 июня 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали соглашение в Сингапуре. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. 27–28 февраля 2019 года во вьетнамском Ханое прошел второй американско-северокорейский саммит. Президент США сказал, что постарается достичь с лидером КНДР договоренностей по денуклеаризации, а затем “превратить Северную Корею в экономический центр”. Стороны не достигли соглашения.
30 июня 2019 года Трамп и лидер Северной Кореи встретились в Пханмунджоме – деревне в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи. Стороны договорились создать группу переговорщиков от двух стран, которые будут уполномочены заниматься вопросами денуклеаризации.
С июля 2019 года КНДР возобновила запуски ракет.
Трамп заявлял, что последние пуски ракет КНДР не нарушают договоренностей, достигнутых между ним и Ким Чен Ыном. Глава Пентагона Марк Эспер отметил, что США не будут резко реагировать на запуски ракет и намерены “держать дверь открытой” для переговоров с Пхеньяном.
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