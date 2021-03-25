КНДР запустила ракеты малой дальности. США ведут консультации по этому поводу

Проведя испытания двух ракет малой дальности, КНДР нарушила резолюцию ООН. Об этом президент США Джо Байден заявил 25 марта во время своей первой пресс-конференции, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Мы консультируемся с нашими союзниками по этому поводу и мы выработаем реакцию. Если будет эскалация, мы будем соответствующим образом реагировать. Я также готов к применению дипломатических рычагов, но при условии, что денуклеаризация – это вариант”, – сказал глава Белого дома.

КНДР провела тестовые запуски ракет 21 марта. По информации южнокорейского информагентства Yonhap news, ракеты были выпущены из города Хамджу и пролетели около 450 км на высоте 60 км и упали в Японском море.ракеты были обнаружены ПВО Южной Кореи.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись.

12 июня 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали соглашение в Сингапуре. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. 27–28 февраля 2019 года во вьетнамском Ханое прошел второй американско-северокорейский саммит. Президент США сказал, что постарается достичь с лидером КНДР договоренностей по денуклеаризации, а затем “превратить Северную Корею в экономический центр”. Стороны не достигли соглашения.

30 июня 2019 года Трамп и лидер Северной Кореи встретились в Пханмунджоме – деревне в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи. Стороны договорились создать группу переговорщиков от двух стран, которые будут уполномочены заниматься вопросами денуклеаризации.

С июля 2019 года КНДР возобновила запуски ракет.

Трамп заявлял, что последние пуски ракет КНДР не нарушают договоренностей, достигнутых между ним и Ким Чен Ыном. Глава Пентагона Марк Эспер отметил, что США не будут резко реагировать на запуски ракет и намерены “держать дверь открытой” для переговоров с Пхеньяном.

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