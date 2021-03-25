 

Subaru представила в РФ обновленный XV

25.03.2021, 21:42, Новости дня
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Японский автомобильный гигант Subaru сообщил о начале продаж модернизированной версии Subaru XV на рынке России.

Приобрести указанный экземпляр станет возможным от 2,45 миллиона рублей в базовой комплектации. Автомобиль получил стильные бамперы, новую решетку радиатора, улучшенные колесные диски. Также изменения коснулись амортизаторов, подвески с улучшенными параметрами. Под капотом XV установлен 2-литровый бензиновый агрегат на 150 л.с. мощности.

Среди достоинств автомобиля называют также установленную систему автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль, представительное управление педалью газа. Остальные характеристики в ближайшее время рассекретят.



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