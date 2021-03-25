 

В Зеленограде построят культурно-досуговый центр

25.03.2021, 21:40, Разное
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Новый центр появится в районе Крюково Зеленоградского административного округа. Современное трехэтажное здание площадью 2,5 тысячи квадратных метров даст местным жителям множество вариантов досуга рядом с домом.

Культурно-досуговый центр построят в форме буквы “Г”. Оно будет выполнено в виде двух прямоугольных объектов, которые соединит стеклянный холл.

Фасады здания облицуют панелями светло-серого и темно-серого оттенка. Современное и качественное здание культурного центра улучшит внешний облик района.

“А разнообразие культурных функций сделает центр локальным местом притяжения», — подчеркнул главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Каждый этаж здания отведут под определенные функции. На первом будет несколько выставочных залов, пост охраны и медицинский кабинет.

На втором этаже расположатся лекционные залы, помещения для кружков, преподавательские комнаты. Третий этаж отведут под администрацию: там будет кабинет руководителя, бухгалтерия и комната отдыха.

Философия проекта “Мой район” – в каждом городском округе должны быть комфортные условия для жизни. В рамках программы строится социальная инфраструктура, обустраиваются дворы, парки, скверы, появляются новые зеленые насаждения, места для отдыха и занятий спортом.

Изменения происходят с учетом мнений москвичей. Жители столицы могут голосовать на портале “Активный гражданин”. Там решаются самые разные вопросы жизни города – от благоустройства и озеленения до выбора названий новых станций метро.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о благоустройстве улицы Красная Пресня в 2021 году. Там появится прогулочный маршрут с площадками для отдыха. На улицу вернут деревья, которая были там еще в начале прошлого века.

Новую точку притяжения создадут на пересечении Красной Пресни с Трехгорным Валом – там появится общественное пространство с местами для отдыха и детской площадкой. Также обновление ждет парк Декабрьского восстания: специалисты отремонтируют скамейки и парковую ограду, высадят дополнительные деревья и кустарники.



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