Под Москвой мать истощенной девочки потребовали лишить родительских прав

В одной из квартир в городе Талдом Московской области была найдена истощенной шестилетняя девочка, передает “Радио 1”. Сообщается, что мать навещала ее всего несколько раз в неделю. Теперь ребенок и ее 12-летняя сестра находятся в больнице. Обсуждается вопрос о лишении их матери родительских прав. Разыскиваются другие родственники девочек.