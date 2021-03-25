Мнение: Суды присяжных вымирают… в Америке!

Странное дело! В пылу споров под одним из сегодняшних постов, посвященных судебной системе, полез в Яндекс, чтобы найти, как я считал, самую пустяковую ссылку на “долю оправдательных приговоров в судах присяжных в США”. Я смутно помнил, что еще лет 5 назад, когда я искал что-то подобное, ссылок было – выше крыши. Найти я хотел, конечно, какой-нибудь американский источник, но, в принципе, не возражал и против российского аналитика – в общем, мне бы сгодилось почти всё.

И что же? Нифига! Вместо простой доли (я смутно помнил, что что-то вроде 20% оправданий от всех вердиктов) – горы разного не относящегося к делу трепа, причем в первых 20 ссылках – сплошь про результаты судов присяжных… в России! Ладно, думаю – все понятно, действует цензура. Открываю Гугл, ввожу тот же запрос.

Что за черт?! В Гугле такой же бардак! Первая же ссылка – опять про РОССИЙСКИЕ вердикты присяжных, дальше тот же непременный “прокурор Чайка”, потом “блогер Павел Шипилин” (реально, и Яндекс, и Гугл по этому вопросу на первых местах дают ссылки на запись в блоге коллеги по ЖЖ Павла Шипилина!) – и дальше просто сплошь опять про российские суды.

Я понял, что виноват, по всей видимости, уже сам русский язык запроса. О чем ни спрашивай – тебя так и будут выкидывать поисковики на ссылки “про родную сторонушку”, в точности как в известном анекдоте про “Не выпендривайтесь, слушайте вашу любимую песню “Валенки”!” Но я упрямый – ок, написал тот же запрос на английском, закинул в Гугл… И опять не слава богу! Конечно, в ответах уже появилась Америка – но опять все вокруг да около, прямой инфы – “в таком-то году столько-то оправдательных вердиктов” (acquittals) – нету!

Но зато нашел кое-что поинтереснее. Нечто, прямо противоречащее голливудской картине “американского правосудия”, которой мы все привыкли безоговорочно верить. У нас ведь как видят? Что в Америке сплошь суды, непременные пожилые негритянки в кресле судьи (в США, если верить Голливуду, судьями бывают только негры, это такая специфическая “черная” специальность, белых в судьи не пускают), сидят присяжные, адвокат бьется с прокурором… Но на деле, оказывается, всё давно совсем не так! Общая тенденция – что судебных процессов становится все меньше, вплоть до того, что суд присяжных – в АМЕРИКЕ!! – превращается уже почти в экзотику. Причина проста: обвиняемые все чаще, а точнее – в подавляющем большинстве – просто не рискуют идти на судебный процесс с присяжными вместо сделки с обвинением. Почему – ответ в статье. Она свежая – 2019 года. Пусть повисит здесь – для тех, кто хотел бы знать, что представляет из себя современная американская “машина правосудия”, из первых рук:

Только 2% федеральных обвиняемых по уголовным делам предстают перед судом, и большинство из них признаются виновными

Джон Грэмлих

Судебные процессы редки в федеральной системе уголовного правосудия, а оправдательные приговоры – еще реже.

Судебные процессы редки в федеральной системе уголовного правосудия США, и когда они происходят, большинство из них заканчиваются осуждением: около 80 000 человек были обвиняемыми по федеральным уголовным делам в 2018 финансовом году, но только 2% из них предстали перед судом. Согласно анализу данных, собранных федеральным судебным центром Pew Research Center, подавляющее большинство (90%) вместо этого признали себя виновными, в то время как остальные 8% дел были прекращены.

Большинство подсудимых, которые все же предстали перед судом, были признаны виновными либо присяжными, либо судьей. (Подсудимые могут отказаться от своего права на суд присяжных, если пожелают.) Другими словами, только 320 из 79,704 федеральных подсудимых – менее 1% – пошли в суд и выиграли свои дела, по крайней мере в форме оправдательного приговора, по данным Административного управления судов США. Эта статистика включает всех подсудимых, обвиняемых в окружных судах США в тяжких преступлениях и серьезных проступках, а также некоторых подсудимых, обвиняемых в мелких правонарушениях. Они не включают федеральных ответчиков, чьи дела рассматривались мировыми судьями, или гораздо более широкий круг ответчиков в судах штатов. Подсудимые, которые заявляют о «не оспаривании», также исключаются.

Количество судебных разбирательств невелико независимо от того, какие обвинения предъявляются федеральным обвиняемым, но существуют некоторые различия между типами преступлений. Менее 1% федеральных обвиняемых, обвиняемых в иммиграционных преступлениях (89 из 25 575), предстали перед судом в 2018 финансовом году. То же самое было справедливо в отношении 2% лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с наркотиками (499 из 21 771), и 4% лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с собственностью (419 из 10 045). Уровень судебных разбирательств был несколько выше для тех, кто обвинялся в насильственных преступлениях (7%, или 192 из 2879).

Среди небольшой доли и числа федеральных обвиняемых, которые предстали перед судом в 2018 финансовом году, те, кто выбрал суд без участия присяжных (bench trial) – то есть тот, в котором приговор выносится судьей, – преуспели лучше, чем те, кто выбрал суд присяжных. Около четырех из десяти подсудимых, которые предстали перед судом без присяжных (38%), были оправданы, по сравнению с 14% тех, кто предстал перед жюри. Тем не менее, суды без присяжных в федеральной системе встречаются гораздо реже, чем суды присяжных: в 2018 финансовом году только 12% подсудимых, которые предстали перед судом, решали дело одним судьей, в то время как 88% – присяжными.

Меньше судебных процессов, больше признаний вины

Число федеральных обвиняемых по уголовным делам, выбирающих судебное разбирательство, упало на 60% за два десятилетия, Это было относительно редким явлением в федеральной системе уголовного правосудия в течение десятилетий, а со временем они стали еще менее распространенными. Доля подсудимых, которые предстали перед судом, упала с 7% в 1998 финансовом году до 2% два десятилетия спустя. В абсолютном выражении число подсудимых, которые предстали перед судом, резко сократилось с 4710 в 1998 году до 1879 в 2018 году, хотя общее число подсудимых по федеральным делам за этот период существенно возросло.

По мере того как судебные процессы становились все реже, признание вины становилось все более распространенным. Доля федеральных обвиняемых по уголовным делам, признавших себя виновными, выросла с 82% в 1998 году до 90% два десятилетия спустя. Число признаний вины также выросло в абсолютных цифрах-с 55 913 в 1998 году до 71 550 в 2018 году.

Неудивительно, что сокращение числа судебных процессов и рост числа признаний вины совпали с сокращением числа американцев, призванных служить в федеральных присяжных.

Эксперты предложили целый ряд объяснений затянувшемуся спаду уголовных процессов. Среди наиболее распространенных – то, что критики называют «судебным наказанием»: согласно отчету Национальной ассоциации адвокатов по уголовным делам за 2018 год, лица, решившие воспользоваться своим конституционным правом на судебное разбирательство, могут столкнуться с гораздо более высокими приговорами, если они ссылаются на право на судебное разбирательство и… проигрывают.



Сравнение с судами штатов

Статистические данные о количестве судебных разбирательств в судах штатов получить труднее, поскольку каждый штат имеет свою собственную судебную систему, и никакая стандартизированная система учета не охватывает все штаты. Однако, согласно базе данных, которую ведет Национальный центр государственных судов – независимая исследовательская организация, специализирующаяся на судебной системе штатов, в штатах, по которым имеются данные, уровень судебных разбирательств по уголовным делам, как правило, очень низок.

В 2017 году – году с самыми последними данными – суды присяжных составили менее 3% уголовных диспозиций в 22 юрисдикциях с доступными данными, включая Техас (0,86%), Пенсильванию (1,11%), Калифорнию (1,25%), Огайо (1,27%), Флориду (1,53%), Северную Каролину (1,66%), Мичиган (2,12%) и Нью-Йорк (2,91%).

«Во всяком случае, – говорится в статье в юридическом журнале за 2017 год, – вероятность того, что дело будет передано в суд штата, еще меньше, чем в федеральный суд»

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/06/11/only-2-of-federal-criminal-defendants-go-to-trial-and-most-who-do-are-found-guilty/