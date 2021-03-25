Мнение: Если Навальный умрет…

Хорошая новость – к узнику ИК-2 во Владимирской области Алексею Навальному пустили адвокатов.

Но есть и плохая новость: состояние здоровья Алексея – скверное. Конечно, не критическое, иначе адвокатов к нему не пустили бы. Но все равно, нет ничего хорошего в том, что Навального «не просто не лечат, а идет сознательная стратегия на подрыв его здоровья».

отсюда

«Он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге. Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может присесть на нее, ничего. Правая нога в ужасном состоянии на самом деле», — сказала Михайлова.

По ее словам, Навальному сделали МРТ, но не сказали диагноз.

Навальный через адвокатов подал два заявления. В одном он рассказал, что еще во время нахождения в СИЗО 25 февраля обратился к руководству учреждения с просьбой позволить приглашенному специалисту Первого МГМУ имени И.М. Сеченова провести медицинский осмотр в связи с наличием у политика острой боли в спине. Руководство СИЗО-3 в обращении отказало.

Прибыв в ИК-2, заявляет Навальный, он ежедневно обращался за медицинской помощью и требовал допуск специалиста, но получал отказы. 19 марта политика осмотрел невролог, который сказал, что диагноз укажет в медицинской карте.

«Мой диагноз мне до сих пор неизвестен, а лечение, назначенное специалистом, заключается в том, что мне дают 2 таблетки "Ибупрофена" в день, а также мазь "Ибупрофен"», — отметил Навальный.

Политик потребовал позволить провести обследование приглашенным специалистом в соответствии с п. 125 Приказа Министерства юстиции РФ, согласно которому «осужденные имею право на оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, а также на приглашение для проведения консультаций врачей-специалистов указанных медицинских организаций». Помимо этого, Навальный потребовал дать ему возможность проходить рекомендованное специалистом лечение, а также провести проверку фактов систематического отказа в медицинской помощи».

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Мне вот интересно, руководство ФСИН понимает, что если Навальный умрет, то крайними будут именно они? К гадалке не ходи, что Кремль обвинит в этой трагедии именно руководство ФСИН. Хотя мало кто поверит, что ФСИН действовал самостоятельно, а не выполнял распоряжения, полученные из других кабинетов. А в этих самых кабинетах понимают, что если с Навальным произойдет необратимое, в отношении России будут введены очень серьезные санкции, включая отключение от системы SWIFT?

Между тем, Юлия Навальная обратилась к президенту с требованием освободить её мужа: «То, что происходит сейчас, — это личная месть и расправа над человеком, которая происходит у нас на глазах», — написала она в инстаграме.

А деятели культуры, правозащитники и журналисты обратились к главе ФСИН и генпрокурору из-за условий содержания Навального в колонии: «Мы просим Вас и требуем принять все меры к созданию для Алексея Навального нормальных, не угрожающих его здоровью и жизни условий содержания в колонии, а также обеспечить законный и своевременный доступ к нему его адвокатов».

Фотография отсюда

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