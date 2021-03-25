Моя зависть к Оксане Самойловой – Личное мнение

Инстаграмные салатницы — наивные женщины трудной судьбы — обвинили меня в зависти к Оксане Самойловой.

Давайте не будем ругаться, мои золотки, и обсудим тему моей зависти к Оксане цивилизованно: как взрослые, разумные люди. Я даже буду добрая и поставлю здесь фоточку, которая так нравятся самой Оксане.



Фото: Соцсети

Вот она — красивая, «счастливая жена и мама» в страстном красном, отлично устроившаяся, по мнению салатниц, в жизни.

Всё-то у неё есть: и силиконовые сиси, и подпиленный «под Майкла Джексона» носик, и виниры цвета зубной пасты, и блестящий будильник на татуированном запястье, и огромная клумба в руках.

Каков успех! И как тут такой не позавидовать, особенно если «любимый» ещё и «Роллс-Ройс» за 30 миллионов якобы подарил?

У Оксаны — куча красивых детишек, шикарная фигура, щедрый мужчина, мальдивские фотки с плавающей в воде яичницей, а теперь вот и «Роллс-Ройс». Неудивительно, что Миро — бездетная, одинокая, бедная сволочь — завидует, бесплатно строча свои желчные постики в зассаной халупе.

Так выглядит положение дел, в которое очень хочется верить маргиналам, равняющимся на Оксану Самойлову.

Такое это самое положение или оно всё-таки несколько иное — не суть.

Мне интересно другое: дорогие мои салатницы, сколько стоит ваша гордость?

Что и как часто нужно вам дарить, чтобы можно было обзывать ваше лицо мордой, а вашу дочь — толкать ногой в бассейн и называть свинотой? В какую сумму вы оцениваете своё нежелание просыпаться в этот мир после того, как вам нассали на голову?



Фото: Соцсети

Какой подарочек вам нужно преподнести, в какие края свозить, какой силикон и куда оплатить, чтобы посадить в одну с вами ванну ещё одну раздетую бабу?



Фото: Соцсети

Какова цена у вашего прощения? Сколько денег вам нужно кинуть на карту, чтобы вы простили то, чего прощать нельзя?

Сколько стоит ваше самоуважение, ваша самооценка, ваше достоинство? Сколько денег вам нужно дать, чтобы вы свою одну-единственную, драгоценную-предрагоценную жизнь провели в прогибе перед быдло-мужиком.

Я вас слушаю очень внимательно. Мне, правда, интересно.

А так-то да: конечно же, завидую. Узбагойтесь.

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