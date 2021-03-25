В Сети появились первые качественные пресс-рендеры грядущего бюджетного 5G-смартфона Moto G50

В Сети появились первые качественные пресс-рендеры очередного смартфона от бренда Moto. G50, несмотря на бюджетный сегмент, получит 5G-модуль для работы в мобильных сетях пятого поколения.

Региональный китайский регулятор TENAA раскрыл ведомости о новом смартфоне от компании Moto. На основании обнародованной информации техноблогеры подготовили ряд пресс-рендеров, демонстрирующих внешний вид аппарата, которому производитель дал название G50. Стоит отметить, что устройство также называют Motorola Ibiza, его цветовая гамма составляет как минимум два вида оформления, в сине-зеленом и сером корпусах.

Клавиши питания, громкости и для запуска ассистента от Google расположены на правой боковине. Снизу на торце заметны 3,5-миллиметровый разъем для наушников, порт USB-C, а также решетка динамика. Сканер отпечатков пальцев, вместе с логотипом компании, вынесен на тыльную крышку телефона. Скорее всего, мощность и производительность девайсу будет обеспечивать однокристальная мобильная платформа Snapdragon 480 от Qualcomm, дополненная 4- или 6-гигабайтным чипом оперативной памяти. Для хранения любого вида контента предусмотрен флэш-накопитель вместительностью 128 гигабайт.

Дисплей на 6,5 дюйма имеет разрешение HD+, частота его обновления составляет 90 Герц. Вверху экрана можно заметить каплевидный вырез для 13-мегапиксельного датчика селфи-камеры. Какими будут возможности основных фото-видео-объективов, пока не известно. Работает Moto G50 на последнем, одиннадцатом поколении операционной системы Android. Аккумулятор девайса объемом в 5 тысяч мА•ч поддерживает 10-Ваттную зарядку. О ценнике грядущей новинки, как и дате ее выхода, информации пока нет.

Источник: 3dnews.ru