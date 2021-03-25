 

Ученые из США считают еду, приготовленную вне дома, опасной для жизни

25.03.2021, 21:24, Разное
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Учёные из Университета Айовы в США считают всю еду, приготовленную вне дома, опасной для жизни. Речь идёт о чрезмерном употреблении пищи в ресторанах быстрого питания.
В исследовании принимали участие более 35 тыс. человек в возрасте от 20 лет. Всех просили заполнять анкеты и особое внимание уделять приёмам пищи. За время эксперимента, длившегося на протяжении 15 лет, исследователи смогли получить наиболее полное понимание, как именно питание вне дома влияет на организм человека. Автор исследования и доктор медицинских наук Ян Ду объяснил, что у некоторых респондентов увеличивался риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и сахарного диабета. Также они были склонны к ожирению. Связь удалось найти, сопоставив данные с анкетами граждан. Оказалось, что все они чаще остальных прибегали к полноценным обедам или перекусам вне дома.

Причина кроется не в опасности самих продуктов, а в готовых блюдах. Фаст-фуд призван дать организму энергию, и он богат натрием и жирами. Взамен в такой пище практически нет полезных и нужных антиоксидантов и клетчатки. Именно перенасыщение столь насыщенными продуктами питания и приводит к увеличению лишнего веса и появлению проблем с сердцем и сосудами.

Источник: med-heal.ru



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