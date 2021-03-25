Мнение: Германия и Китай против Маска, автоблокировка Теслы и конец чудо-Убера

1. Продолжают множиться тревожные новости для Илона Маска – величайшего «гения и визионера» современности. Конкуренты дышат «Тесле» в спину и намерены вскоре оставить её позади. Немецкий Фольксваген наращивает собственное производство электромобилей и, очевидно, вовсе не собирается отдавать господину Маску европейский рынок:

https://tass.ru/ekonomika/10914603

Германский автоконцерн Volkswagen намерен занять лидирующие позиции на мировом рынке электромобилей до 2025 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном во вторник на ее сайте.

Отмечается, что в 2020 году автоконцерн более чем в три раза увеличил продажи электромобилей. На текущий год запланирована поставка 1 млн подобных транспортных средств.

В ближайшие пять лет, указывается в пресс-релизе, Volkswagen намерен инвестировать порядка €46 млрд в создание транспорта с электрическими и гибридными двигателями. К 2030 году компания планирует увеличить долю полностью электрических автомобилей в общем объеме продаж на территории Европы до 60%.

Патриотичные немцы отказываются работать на германском заводе «Теслы», даже за внушительные по немецким меркам зарплаты:

https://lenta.ru/news/2021/03/20/nexochy/

В Китае, тем временем, уже целая дюжина компаний производит или готовится производить собственные модели электромобилей (красивый фотообзор от «Ленты.Ру»):

https://lenta.ru/photo/2021/03/13/chinaeev/

Также китайцы работают над созданием поводов, чтобы в случае чего попросить американскую «Теслу» вон из Поднебесной. Минобороны КНР запретило машинам «Теслы» заезжать на свои объекты, опасаясь шпионажа через тесловские видеокамеры:

https://www.reuters.com/article/us-tesla-china/chinese-military-bans-tesla-cars-in-its-complexes-on-camera-concerns-sources-idUSKBN2BB18R

Возможно, российским военным тоже стоит обратить внимание на эту проблему.

2. Знаменитый блогер Сергей Семкин делится своим опытом эксплуатации «теслы»:

https://www.instagram.com/p/CMtgrfOL9hn/

Взятая на прокат «тесла», заблокировалась полностью? когда друзьям нужно было ехать в аэропорт. Можно было плюнуть на неё, но документы и вещи остались внутри. Техподдержка не помогла, танцы с бубнами вокруг машины с приехавшим хозяином прокатной конторы тоже. Вскрыл машину слесарь из автосервиса с помощью какого-то крюка. Илон Маск, ты разбил мое сердце.

3. В Британии известнейший такси-агрегатор Убер фактически приравняли к обычному такси-сервису. Теперь сэкономить на соцобеспечении и зарплате водителей у компании не получится:

https://lenta.ru/news/2021/03/19/uber/

Британское подразделение агрегатора такси Uber приняло решение признать сотрудничающих с сервисом водителей полноценными сотрудниками, а не подрядчиками, пишет CNBC. На такой шаг компания пошла в ущерб себе, поскольку он повлечет за собой рост расходов.

Признать права работников Uber пришлось после соответствующего решения Верховного суда по иску группы водителей. Таким образом, теперь всем 70 тысячам водителей полагается минимальная зарплата, оплачиваемые отпуска и пенсионные отчисления.

По оценке аналитиков, расходы Uber в Великобритании могут вырасти примерно на 500 миллионов долларов в год, что затруднит ее продвижение на местном рынке и даст дополнительные преимущества конкурентам.

Акции Убера ожидаемо падают. Каких-то убедительных прорывных технологий у него нет, зато в мире есть много других агрегаторов и такси-сервисов. Фактически, перед нами ещё одна американская «технологическая компания» с дутой капитализацией.