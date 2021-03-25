Мнение: Встреча со мной на ярмарке Non/Fiction

Друзья, читатели, в московском Гостином дворе стартовала ярмарка Non/Fiction!Поскольку в одной из своих ипостасей (помимо искусствоведа, блогера и журналиста) я являюсь писателем настоящих бумажных книг, то на этой ярмарке будет встреча и со мной: воскресенье, 13:00, зал семинаров 3 (если будете спешить к началу, обратите внимание, что перед входом могут быть гигантские очереди из-за проверки температуры).



Поскольку ярмарка была перенесена с прошлой осени, когда моя последняя книга была "новинкой", в афише стоит, что я буду рассказывать именно о ней. Но, посмотрим по тому, какая соберется аудитория, быть может, мне захочется травить совсем другие байки.

Я буду очень рада вас видеть и подписывать вам книги. На прошлой встрече в книжном "Достоевский" оказалось какое-то удивительное по пропорции число людей, которые как блогера меня любят и читают, а вот бумажные книги мои в руки не брали. Так что я напишу тут о них пару слов, вдруг вам захочется их приобрести и узнать еще больше моего творчества:

1) "Омерзительное искусство" — это книга, выросшая из юмористических текстов блога, в которой я весьма своеобразным ёрническим, сатирическим стилем пересказываю самые кошмарные мифы Древней Греции и показываю картины, которые их иллюстрируют. Впрочем, все это снабжено научным аппаратом и многочисленными сносками. Книга попала в лонг-лист премии "Просветитель", несмотря на мой странный юмор. Внимание: примерно половина текстов книги в блоге не появлялась.

2) "Апокалипсис в искусстве" — это моя вторая книга, тоже попавшая в лонг-лист "Просветителя", спасибо им. Никакого юмора. Фактически это иллюстрированный альбом (только формата обычной книги), где каждый абзац "Откровения Иоанна Богослова" проиллюстрирован всякими положенными по тексту всадниками Апокалипсиса, Блудницами Вавилонскими, нашествиями саранчи, мором. Картинки аннотированны искусствоведчески. Очень актуальная в последние дни книга.

3) "Воры, вандалы и идиоты. Криминальная история русского искусства". Опять книга, написанная юмористическим слогом, правда, не таким жестким, как первая. Скорее, мягкая сатира на окружающую нас реальность, типа Зощенко. Я рассказываю, как в России крадут, подделывают и вандализируют произведения искусства. И чем русские арт-преступления отличаются от общемировых. (Этих текстов в блоге тоже нет)

4) "Лев Толстой очень любил детей… Анекдоты о писателях, приписывавшиеся Хармсу" – это моя прошлогодняя книга. В ней я опубликовала впервые целиком и полностью знаменитые самиздатовские анекдоты о Пушкине, Гоголе и проч., ходившие в 1970-е годы. Это научное издание одного из самых смешных русских текстов позднесоветского времени. Если вы помните эти анекдоты и любили их, то эта книга вам ради ностальгии и того, чтобы узнать, какие секреты скрыты в этих коротких историях. Если же их не знаете, покупайте ее, потому, дополненная кучей умных статей (не только моих) это получилась своего рода "повседневная жизнь советского читателя самиздата 1970-1990-х годов".

Все эти книги есть на озоне и на лабиринте, а также в других сетевых магазинах. Я не уверена, что все они будут на стенде издательства "Бомбора", если вы захотите купить там, чтоб автограф был, так что можно с собой притащить, если что.



Очень вас жду и надеюсь для вас весело и хорошо выступить!