Мнение: «Трактовка Тайного Смысла в некоторых фразах Владимира Владимировича Путина»

Здравствуйте

Вполне возможно очередной фразой Владимира Владимировича Путина в адрес Байдена (после фразы: «Кто как обзывается, сам так и называется») будет фраза «Не учи ученого, съешь гавна печеного»

(Долго думал: не заменить ли на словосочетание «дерьмо печеное»? Но поскольку это устойчивое идиоматическое детское выражение, то против норм Русского Языка такие выражения коверкать, тем более что есть еще такое выражение «Устами младенца глаголет истина»)

В том, что Байден обозвал Путина киллером, прослеживается смысл, что теперь и у России готов к Запуску Дубнинский коллайдер на тяжелых ядрах (по сути оружие которым можно уничтожить хоть все человечество). Ответная фраза Путина «Кто как обзывается, сам так и называется» означает, что кто бы говорил, поскольку уже десятилетия США обладают Брукхейвенским коллайдером (при этом не в теории, а на практике используют этот коллайдер, и целенаправленно или по причине побочных эффектов убивают реально людей на планете).

Получилось так, что тайная война между США и Россией на коллайдерах идет по правилам дуэли:

– ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ (Первый выстрел США). Более 20 лет без апгрейда проработал Американский коллайдер в Брукхейвен, теперь летом 2021 года он вынужден закрыться на остановку. Запланированные усовершенствования быстро не сделаешь.

За время своего «выстрела» американские военные просчитались, видимо, немного и вместо бескровного программирования сознания населения Земли через Золотую сеть в подпространстве, получили кучу побочных эффектов, которые в первую очередь долбят по самим США и Западной Европе (отсюда самая жуткая картина по коронавирусу именно в этих странах).

Так что правило «Зло само себя уничтожит» в данном случае может четко проявиться от эффекта бумеранга Брукхейвенского и Церновского коллайдеров.

– ВТОРОЙ ВЫСТРЕЛ (Первый выстрел России). А теперь настает очередь «выстрела» Дубнинским коллайдером, который уже проходит испытательный цикл и в 2021-2022 годах сможет выйти на постоянную полную нагрузку. Американский коллайдер в это время будет бездействовать, ремонтироваться и апгрейдиться.

Если бы в этой дуэли было только по одному выстрелу, то можно было бы из миролюбия не использовать коллайдер против США. Но понимание того, что пока будет время для первого Российского «выстрела», США на всех парах будет готовиться ко второму Американскому «выстрелу», не оставляет иллюзий того, что первый российский выстрел будет и будет произведен по полной программе.

Верю в гений российских ученых, тем более военных физиков.

Тем более что в принципе можно просто ограничиться включением коллайдера без всяких изысков. Ведь получится, что продолжится разогрев ядра Земли (точки пересечения всех Пучков Деструкции всех существующих коллайдеров). Кстати, озоновые дыры в Антарктиде, магнитные аномалии в Южном Полушарии, смещение Магнитных Полюсов Земли, резкие изменения климата и частые погодные аномалии, начало того, что наша Планета стала вести себя как звезда и испускать излучение, и самое главное усиление вулканической активности, говорит о том, что Планета начала себя лечить от воздействия коллайдеров.

Подробно об активизации вулканов, например, в статье «Весна 2021-го года обещает быть вулканической» https://marena99.livejournal.com/9164035.html

Поэтому при продолжении воздействия коллайдерами в центре Земли будет проявляться все большая и большая активность В РАЗВИТИИ ВСЕХ ЭТИХ АНОМАЛИЙ. А где тонко там и рвется. В смысле вулканической активности очень тонко в Йеллоустоуне, рядом с которым разрыв тектонических плит. (Вспоминаются предсказания Эдгара Кейси о том, что часть Америки уйдет под воду; Вспоминаются слова Маргариты Симоньян о проливе между Аляской и Мексикой; Вспоминаются труды Академика Сахарова о проливе имени Сталина в том же месте)

Поэтому можно без изысков. Просто включить Дубнинский коллайдер и ждать. Тем более что Церн уже начал пробные запуски после апгрейда, а в Сентябре 2021 года выходит на полную мощность. Это еще добавит аномальной активности и разогрева в центре Земли. При этом Россия имеет полное моральное право на это включение коллайдера. Чем Россия хуже США? Ничем. Если США в открытую начнет говорить, что Дубнинский коллайдер – это оружие против США, то этим будут вынуждены признать, что многие десятилетия использовали Брукхейвенский коллайдер и против России и против всего мира. Пробовали повякать, но получилось глупо и несуразно: Прожженный киллер обвиняет в злодеяниях того, кто просто решил ему дать отпор. Уже теперь не знают, что дальше говорить. Молчать будут.

Аномалии будут усиливаться. Так как тонко в Йеллоустоуне, то серьезные катаклизмы будут ожидаться в США.

По многим официальным научным версиям извержение Йеллоустоуна приведет к катастрофическим эффектам на территории США со сдвигом тектонических плит и масштабным изменением рельефа Земли в этом месте.

С точки зрения косметологии планета Земля в очередной раз вспоминается анекдот (в данном контексте про Йеллоустоунский вулкан, который прижжет и Брукхейвенский коллайдер и многие другие территории США с их гнилостной сущностью)

Мужик в аптеке: – У вас презервативы есть?

Девушка аптекарь: – Есть.

Мужик в аптеке: – А маленькие есть?

Девушка аптекарь: – Насколько маленькие. Может Вам лучше напальчник взять.

Мужик в аптеке: – Да нет еще меньше?

Девушка аптекарь: – Тогда возьмите йод, такие прыщики йодом прижигать надо.

(Йод как и Йеллоустоун – желтого цвета и жжется)

Кстати этот анекдот еще тонко описывает импотенцию США в их политических замыслах и амбициях.

Людям, чтобы прочистить от дерьма, ставят клизмы. А Государствам с этой же целью устраивают катаклизмы. А в самой сути США много дерьма накопилось.

Поэтому, очень вероятно, что при возрастающей тектонической активности в Америке при постоянной работе Дубнинского коллайдера, Владимиром Владимировичем Путиным будет сказана фраза:

«НЕ УЧИ УЧЕНОГО, СЪЕШЬ ГАВНА ПЕЧЕНОГО»

(гавно печеное – это лава от Йеллоустоуна, вызывающая тектонический сдвиг)

(Для блюстителей чистоты Русского Языка повторю, что долго думал: не заменить ли на словосочетание «дерьмо печеное»? Но поскольку это устойчивое идиоматическое детское выражение, а «Устами младенца глаголет истина», то оставил знакомый всем с детства вариант)

Кстати, о том же самом говорит известная фраза Путина: «Мы попадем в Рай, а они просто сдохнут»

Брукхейвен – дословно переводится как «Ручей к Богу», «Ручей в Рай»

Так что и в этой фразе анонсируется ответный Российский Выстрел из Дубнинского коллайдера в сторону Америки.

Чувства Юмора и мастерства общения полунамеками Президенту России не занимать. Ярчайший пример: Путин на концерте по поводу присоединения Крыма вышел в куртке «АЛЯСКА». Многими СМИ этот факт подается как намек на возможное присоединение Аляски к России.

Кстати, еще интересный факт, что Пучок Деструкции от Дубнинского коллайдера должен пересечься с Пучком Деструкции Японского коллайдера (Ибараки) в центре Соединенных Штатов Америки. А, как известно, пересечение Пучков Деструкции – это аномальные зоны. Например, пересечение Пучков Деструкции от Четырех коллайдеров – это Фабрика Мутаций и Вирусов в Юго-Восточной Азии, территории, где за годы XXI века возникло примерно 90% новых вирусов и новых форм вирусов. Или пример с Экологической катастрофой на Камчатке, которая ровнехонько произошла в месте пересечения Пучков Американского и Японского коллайдеров. Именно такие аномальные события могут произойти дополнительно к тектоническим бедствиям в США.

P.S. Некоторые цитаты из статьи «Весна 2021-го года обещает быть вулканической» https://marena99.livejournal.com/9164035.html

«Что вызвало активизацию Этны? Причин для этого тоже может быть много, но на локальное явление все не очень похоже и складывается впечатление, что сейсмическое событие готовится какое-то всемирное.»

«Объяснений этому гамма-чуду официалы не дают, но, как думают неофициалы – в Солнечной системе сейчас появился источник гамма-излучения – нейтронная звезда или черная дыра. Оттуда все и приходит.»

Добавлю к точке зрения неофициалов, что эта нейтронная звезда или черная дыра, возможно, начинает образовываться в Солнечной системе не где-нибудь, а в самом центре планеты Земля.

P.P.S. Не пренебрегите советом МИД РОССИИ, описанным в статье «Глава МИД РФ Лавров заявил о необходимости уйти от использования доллара» https://www.interfax.ru/business/757087

P.P.P.S. В книге «Альтист Данилов» Владимира Орлова два главных героя (в состоянии демонических сущностей) устроили Дуэль на ракетах и сгустках энергии как раз в дополнительном пространстве. Одна из любимых книг моей юности. Где мистика тонко переплетается с обычной жизнью. Наверное, по своему жанру наиболее близкая книга к «Мастеру и Маргарите» Михаила Булгакова.

P.P.P.P.S. Многие люди, читая информацию о вреде коллайдеров и о тайной войне развязанной США, настолько близко принимают эту информацию, что стремятся сразу к каким-либо действиям по предотвращению этих бедствий. Написать в Генеральную Прокуратуру или добиться приема у Президента России. Спрашивают: «Что делать?»

В таких случаях чаще всего даю такой ответ:

1. Большое спасибо Вам за небезразличие к этой теме.

2. Простой ответ на Ваш вопрос. В 30-е годы 20-ого века было много желающих не допустить Вторую Мировую Войну. Однако, Гитлеру было плевать на все эти пожелания.

Так и сейчас той горстке людей в США, которые все это начали, абсолютно плевать как на наши с Вами желания, так и на желания того же Владимира Владимировича Путина.

Их интересует только захват Мирового Господства.

3. Постепенно рассуждая о том, насколько реальная правда про коллайдеры известна и кому она известна, пришел к выводу, что на уровне Правительств и Министерств Обороны все давно давным известно.

Идет тайная война, развязанная США ,и к сожалению, не принять условия этой войны это значит либо ее проиграть, либо перевести в открытое нетайное противостояние, в том числе с применением ядерного оружия (что еще ухудшит ситуацию).

А так, держа народ в неведении, можно обеспечить для народа Формулу спокойствия: «Меньше знаешь, крепче спишь».

Просто если вдруг о тех вещах, о которых пишу на Интернет площадках, вдруг будет заявлено по телевидению официально диктором новостных программ или представителем МИДа, начнется немаленькая паника. А паника в военное время не лучший союзник. Постепенное восприятие информации вызовет понимание. Постепенное, потому что сложно сразу поверить.

Проходил тоже период, когда писал официальные письма и в МИД и Президенту России, забрасывал письмами Центральные СМИ. Ноль ответов (правда опубликовали на сайтах ТВ центральных каналов что-то, но в основном статьи, связанные с трактовкой Предсказаний Ванги).

Понял после этого, что для военных физиков ядерщиков вряд ли скажу, что-то новое, они и так все знают.

Но вот тем обычным людям, кто не боится знать правду и, зная ее, способен подкорректировать свои жизненные уклады (например, переехать из Москвы в Западную, Северо-Западную или Юго-Западную область Подмосковья, те области, через которые не проходят Пучки Деструкции от Дубнинского коллайдера или, например, вне зависимости от ослабления или ужесточения карантинных мер продолжать по возможности режим самоизоляции, не пренебрегая всеми формами укрепления иммунитета), возможно, мои мысли могут оказаться полезными.

И, честно говоря, эти мысли меня наполняют гордостью за РОССИЮ, за ее великую роль в этой истории спасения Мира.

P.P.P.P.P.S. В Теме «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» Форума Клуба Умных Игр Гамблер есть десятки постов с сотнями фактических подтверждений воплощающихся угроз от коллайдеров и незримой войны, развязанной США (проще начать ознакомление с поста https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=245 в котором начинается древо ссылок)

Вкратце все обрисовано в статье «Про крестики-нолики или Как вакцина от коронавируса спасает от действия коллайдеров» https://dostalo.livejournal.com/1406734.html?view=comments#comments

P.P.P.P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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