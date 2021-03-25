Приглашенный редактор Стася Милославская о внутреннем туризме, мечтах о Транссибе и отеле Александра Петрова

Широка страна моя родная,

Много в ней лесов, полей и рек!

Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит человек.

До “Рашн юга” я была на наших курортах только по работе. Мой первый проект “Красные браслеты” снимался в Небуге, недалеко от Туапсе. Я часто вспоминаю то чудесное время: как там было весело и легко, как в пионерском лагере.

Дарья Мороз и Стася Милославская в сериале “Красные браслеты”

Но “Браслеты” были в 2014 году. И вот, спустя 7 лет, я снова в этих краях, чуть подросшая и чуть более опытная (но это неточно). Я рада, что “Юг” дал мне возможность посмотреть Геленджик и окрестности. Здесь очень красиво. Горы, скалы, вода бирюзового цвета, пляжи (если хорошо поискать) не хуже, чем на Средиземном море. Вообще я приятно удивлена, что городом занялись. Здесь каждый найдёт себе что-нибудь по вкусу и по мере финансовых возможностей. Это круто.

Риналь Мухаметов и Стася Милославская в проекте “Рашн Юг”

За это и люблю свою профессию: что она даёт мне возможность бывать в разных местах. Ещё будучи студентами Школы-студии МХАТ, мы с однокурсниками часто ездили на гастроли… и где только не были. Я впервые увидела Байкал, побывала на Белом море в трёх часах езды от Мурманска, в городе Кандалакша, срывала спелую черешню с деревьев в Усть-Лабинске, видела полярный день (солнце светило в 2 часа ночи) в Апатитах. После института была на съёмках в Бурятии, заходила в дацаны близ Улан-Удэ, несколько раз была в Карелии… Много всего было.

Но моя самая большая мечта еще впереди: хочу однажды отправиться в путешествие на поезде по Транссибирской магистрали. Мне кажется, это интересный экспириенс: две недели ехать в поезде, смотреть на постоянно меняющуюся за окном картину, разговаривать с разными людьми… такая своего рода медитация.

Надеюсь, однажды я отважусь на такое путешествие. Вообще не представляю свою жизнь без поездок и открытий новых мест. Хочу побывать на Камчатке, во Владивостоке… этот список можно продолжать долго. У нас такая большая страна, она такая разная, и я хочу побывать даже в самых отдалённых ее уголках.

Еще мне нравится формат коротких поездок. Это когда у тебя, к примеру, есть два-три свободных дня и ты хочешь просто сменить обстановку, подышать другим воздухом и выдохнуть. Тогда далеко ехать не надо — можно отправиться в соседний город. Если вы живете в шумной Москве, то можно на пару дней сорваться в Переславль-Залесский, как вариант. Там так тихо, спокойно, невероятной красоты озеро Плещеево, где летом можно купаться, а зимой кататься на коньках.

Я даже больше скажу — я знаю, где там можно с комфортом пожить. Сейчас будет открытая реклама – да-да-да. Petrov-Avenue (идея открыть такой отель принадлежала актеру Александру Петрову и его семье, почитать интервью с актером об этом месте можно здесь — Ред.). Я могу гарантировать то, что вас здесь примут как родных, вкусно накормят, при желании – сможете погреться в сауне или посмотреть с друзьями или со своей второй половиной кино на большом экране. Бонус — все номера оформлены в стиле разных кинофильмов. Киноманам точно такое понравится.

Интерьер отеля Александра Петрова Petrov Avenue

В общем, многие границы могут быть закрыты, но душа открыта ко всему новому, в том числе и к внутреннему туризму. Свою страну надо знать.