 

МИД пообещал жесткий ответ на канадские санкции в ближайшее время

25.03.2021, 20:58, Новости дня
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Ответ на канадские санкции последует в ближайшее время и будет жестким, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что правящая элита Канады довела двусторонние отношения с Россией до исторического минимума.

«Решение официальной Оттавы ввести антироссийские санкции, следуя собственным русофобским инстинктам, по надуманному поводу «преследований Алексея Навального и оппозиции в России» удивления не вызывает. Канадская правящая элита уже довела наши двусторонние отношения до исторического минимума ради бессмысленной и контрпродуктивной конфронтации с Россией в угоду геополитическим амбициям Вашингтона», – цитирует Захарову сайт дипведомства.

Как отметила дипломат, «такая самоизоляция от России, в которой испытывают искреннее уважение к народу Канады, идет вразрез с канадскими национальными интересами, лишая внешнюю политику страны не только самостоятельности, но и нацеленности на многостороннюю дипломатию, свойственную прежним поколениям политиков».

«Мы открыты для честного взаимоуважительного диалога, но на враждебные действия и персональные санкции будем отвечать жестко и последовательно. Планируем предпринять ответные меры уже в ближайшее время», – добавила она.

Накануне Канада заявила, что вводит санкции против нескольких российских должностных лиц из-за якобы ухудшения в РФ ситуации с правами человека. Под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСИН Александр Калашников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции Канады против российских высокопоставленных лиц незаконны, Москва намерена предпринять ответные меры.



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