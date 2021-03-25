 

«Адмирал Горшков» завершил испытания «Цирконов» в Баренцевом море

25.03.2021, 20:58, Новости дня
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Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» в Баренцевом море успешно завершены, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Выполнены четыре пуска. Все ракеты попали в «колышек» (центр условного круга, в который должна попасть ракета – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал источник ТАСС.

По его словам, ориентировочно в мае–июне начнутся государственные испытания «Циркона» с фрегата, будет выполнено несколько пусков.

Говоря о предстоящих испытаниях «Циркона» с борта подводного носителя – атомной подводной лодки «Северодвинск» – он отметил, что на этот год запланированы по меньшей мере два пуска в рамках ЛКИ, а государственные испытания будут проводиться в 2022 году с последующим принятием ракеты на вооружение.

Кроме того, фрегат «Адмирал Горшков» провел успешные стрельбы ракетным комплексом по цели на берегу Новой Земли. Как отметил Северный флот, цель была успешно поражена крылатой ракетой «Оникс» на расстоянии свыше 300 километров от точки пуска.

В среду в пресс-службе Северного флота сообщили, что фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море для проведения испытаний гиперзвуковых ракет «Циркон». По данным пресс-службы, фрегат после учений вернется в основной пункт базирования – Североморск.



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