Мнение: Русский язык стал вторым официальным в Карабахе

Парламент Карабаха, по сообщениям военкора Пегова, подавляющим большинством голосов принял закон о том, что русский язык теперь является вторым официальным языком в Карабахе наравне с армянским.

Тема обсуждалась еще с конца прошлого года, будучи связанной с усилением роли России в закавказских делах и простым фактом, что безопасность Карабаха теперь обеспечивает Россия и российские миротворцы.

Как обычно, когда армян прижало, их безопасность начала обеспечивать Россия, после чего в Армени снова начал возвращаться русский язык (помимо нового закона о статусе русского языка в Карабахе, после Карабахской войны были частично сняты ограничения на вещания российских каналов в Армении, которые были наложены в 2020-м году до начала войны).

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