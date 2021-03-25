 

Большинство украинцев не хотят прививаться от COVID-19 из-за недоверия вакцинам и боязни побочных эффектов – опрос

25.03.2021, 20:50, Новости дня
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Большинство украинцев не хотят вакцинироваться от COVID-19 из-за недоверия препаратам и боязни побочных эффектов. Об этом свидетельствуют опубликованные 25 марта результаты опроса, проведенного компанией в области исследований рынка и рекламной деятельности Research & Branding Group.

41% опрошенных опасаются негативных побочных эффектов вакцинации. С недоверием ко всем существующим на сегодня вакцинам против COVID-19 относятся 33% респондентов.

В меньшей мере сдерживающими от вакцинации факторами являются недоверие власти в данном вопросе (13%), недостаток информации и отсутствие грамотной организации процесса – по 11%, медицинские противопоказания к вакцинации и уже перенесенное заболевание COVID-19 – по 8%.

При этом социологи отмечают, что 10% украинцев убеждены в том, что вакцинация от COVID-19 является опытами над людьми.

Опрос проводился с 4 по 14 марта среди граждан в возрасте от 18 лет и старше. Всего опрошен 1801 респондент методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма). Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,4%.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, в течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

За минувшие сутки прививки от коронавируса в стране получили 18,5 тыс. человек.

В Украине с начала эпидемии подтвердили почти 1,6 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 31 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело более 1,28 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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